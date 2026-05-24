पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- जनता को ठगने वाली सरकार फैसलों से पलटती है

Devender Bhutto on Sukhu Government News: पंचायती राज चुनावों के बीच देवेंद्र भुट्टो ने सुखविंदर सिंह सुखू सरकार पर तीखा हमला बोला है. कुटलैहड़ से भाजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता को ठगने वाली सरकार है, जो अक्सर सुबह कोई फैसला लेती है और शाम तक उससे पलट जाती है.

जिला परिषद उम्मीदवारों के समर्थन में डोर-टू-डोर अभियान के दौरान लोगों से वोट मांगते हुए भुट्टो ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के चुनावी वादे को सरकार ने अब शर्तों में बांध दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सभी महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे दो लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले परिवारों तक सीमित किया जा रहा है.

हिमकेयर योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना

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देवेंद्र भुट्टो ने पूर्व जय राम ठाकुर सरकार की हिमकेयर योजना का जिक्र करते हुए दावा किया कि यह योजना जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए शुरू की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना बंद होने से प्रदेश में कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और इसके गंभीर परिणाम सामने आए.

भुट्टो ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कई शिक्षण संस्थानों को भी बंद किया है, जिससे लोगों में नाराजगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े चुनावी वादे वही सरकारें करती हैं, जिनका जमीनी स्तर पर काम करने का इरादा नहीं होता.

इस दौरान पूर्व विधायक ने जिला परिषद उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील भी की.