/हिमाचल में पूर्व विधायक पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन! सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद की गई है. शिकायत उनकी एक कंपनी से जुड़े कर्मचारियों द्वारा दी गई थी, जिनके नाम कथित तौर पर लाभार्थियों की सूची में भी शामिल बताए गए हैं.
विधायक ऐच्छिक निधि की राशि के उपयोग पर उठे सवाल
SV&ACB के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, बैंक अभिलेख, लाभार्थियों के खातों की जानकारी तथा शिकायतकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए. जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान विधायक ऐच्छिक निधि (MLA Discretionary Grant Scheme) के तहत कुछ व्यक्तियों के नाम पर वित्तीय सहायता स्वीकृत और जारी की गई थी.
हालांकि, शिकायतकर्ता सहित कई कथित लाभार्थियों ने जांच के दौरान दावा किया कि उन्होंने ऐसी किसी सहायता के लिए आवेदन नहीं किया था.
राशि निकालकर पूर्व विधायक को सौंपने का आरोप
ब्यूरो के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ कथित लाभार्थियों ने यह भी बयान दिया कि उनके बैंक खातों में राशि आने के बाद उसे नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देशानुसार उन्हें सौंप दिया गया. जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजी साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया सरकारी धन के निर्धारित उद्देश्य के विपरीत उपयोग और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता नहीं पहुंचने के संकेत मिले हैं.
IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज
इन तथ्यों के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धर्मशाला स्थित थाना SV&ACB में एफआईआर संख्या 05/2026 (दिनांक 16 जुलाई 2026) दर्ज की है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज किया गया है.
जांच जारी, अन्य लोगों की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में
SV&ACB ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं.
ब्यूरो ने कहा कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और पूरी जांच निष्पक्ष, पारदर्शी तथा साक्ष्य-आधारित तरीके से की जाएगी.