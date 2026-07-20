/हिमाचल में पूर्व विधायक पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन! सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज

राशि निकालकर पूर्व विधायक को सौंपने का आरोप

ब्यूरो के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ कथित लाभार्थियों ने यह भी बयान दिया कि उनके बैंक खातों में राशि आने के बाद उसे नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देशानुसार उन्हें सौंप दिया गया. जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजी साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया सरकारी धन के निर्धारित उद्देश्य के विपरीत उपयोग और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता नहीं पहुंचने के संकेत मिले हैं.