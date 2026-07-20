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हिमाचल में पूर्व विधायक पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन! सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज

हिमाचल के देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में SV&ACB ने एफआईआर दर्ज की है. विधायक ऐच्छिक निधि से जारी राशि के उपयोग को लेकर विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:47 PM IST
हिमाचल में पूर्व विधायक पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन! सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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