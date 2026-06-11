प्रदेश सरकार कांगड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार पर कार्य कर रही है. परियोजना के तहत निजी भूमि मालिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है. वहीं, सरकारी भूमि पर वर्षों से कारोबार कर रहे लोगों को भी विशेष सहायता देने का फैसला किया गया है.