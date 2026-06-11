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Kangra Airport News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गग्गल हवाई अड्डा विस्तार परियोजना से प्रभावित 113 परिवारों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. सरकारी भूमि पर दुकानें और अन्य व्यवसाय संचालित कर रहे इन परिवारों को आजीविका प्रभावित होने के मद्देनजर कुल 16.76 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
सरकार के अनुसार यह निर्णय मानवीय आधार पर लिया गया है, ताकि एयरपोर्ट विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके और वे अपने लिए नए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर विकसित कर सकें.
प्रदेश सरकार कांगड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार पर कार्य कर रही है. परियोजना के तहत निजी भूमि मालिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है. वहीं, सरकारी भूमि पर वर्षों से कारोबार कर रहे लोगों को भी विशेष सहायता देने का फैसला किया गया है.
सरकार का दावा है कि यह देश के दुर्लभ मामलों में शामिल है, जहां सरकारी भूमि पर व्यवसाय कर रहे प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास और आजीविका को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.
सरकार का मानना है कि गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार कांगड़ा को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. परियोजना पूरी होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने, निवेश आकर्षित होने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा.