Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /गग्गल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित 113 परिवारों को सरकार देगी 16.76 करोड़ रुपये की सहायता

गग्गल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित 113 परिवारों को सरकार देगी 16.76 करोड़ रुपये की सहायता

Gaggal Airport News: गग्गल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से प्रभावित 113 परिवारों को हिमाचल सरकार ने 16.76 करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है. जानें किसे मिलेगा लाभ और क्या होगा परियोजना का असर.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST
गग्गल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित 113 परिवारों को सरकार देगी 16.76 करोड़ रुपये की सहायता

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गग्गल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित 113 परिवारों को सरकार देगी 16.76 करोड़ की सहायता
gaggal airport news0 min ago
2
Jalandhar Doctor Death Case25 min ago
3
fazilka news1 hr ago
4
Crescent Beach Firing Case3 hrs ago
5
punjab weather3 hrs ago