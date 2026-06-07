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Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घनाहट्टी के समीप एक हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के बीच सड़क पर पलट जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. हादसा देर रात हुआ, जिसके बाद से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित है. प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें सड़क को बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.
जानकारी के अनुसार, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री कई घंटों तक जाम में फंसे रहे.
रविवार सुबह मार्ग बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका असर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी देखने को मिला. राज्य पात्रता परीक्षा (SET) और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे कई अभ्यर्थी जाम के कारण समय पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके.
प्रशासन की ओर से एक्सकेवेटर को सड़क से हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। समाचार लिखे जाने तक मार्ग पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया था और वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर हैं.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले यातायात की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.