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घनाहट्टी के पास बीच सड़क पर पलटी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, शिमला-मनाली हाईवे घंटों से बंद

Shimla News: जानकारी के अनुसार, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री कई घंटों तक जाम में फंसे रहे.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:13 AM IST
घनाहट्टी के पास बीच सड़क पर पलटी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, शिमला-मनाली हाईवे घंटों से बंद

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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