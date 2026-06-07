Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घनाहट्टी के समीप एक हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के बीच सड़क पर पलट जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. हादसा देर रात हुआ, जिसके बाद से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित है. प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें सड़क को बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.