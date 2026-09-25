घुमारवीं में होटल के पीछे झुग्गी से मिला व्यक्ति का शव, FSL टीम ने जुटाए सबूत

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में शुक्रवार सुबह एक निजी होटल के पीछे बनी अस्थायी झुग्गी से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही घुमारवीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.