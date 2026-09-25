घुमारवीं में होटल के पीछे झुग्गी से मिला व्यक्ति का शव, FSL टीम ने जुटाए सबूत

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Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में शुक्रवार सुबह एक निजी होटल के पीछे बनी अस्थायी झुग्गी से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही घुमारवीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.
जानकारी के अनुसार, निजी होटल के पीछे बनी झुग्गी में करीब 35 से 40 वर्ष की उम्र के एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. झुग्गी में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी मजदूर दर्शन ने सुबह वहां पहुंचने पर व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. इसके बाद उसने अपने मालिक और पुलिस को मामले की जानकारी दी.
दर्शन के अनुसार, वह करीब दो महीने पहले परिवार के साथ राजस्थान गया था और दो दिन पहले ही वापस लौटा था. उसने पुलिस को बताया कि मृत व्यक्ति उसके लिए अज्ञात था और वह उसे नहीं जानता था.
एएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया निरीक्षण
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया. इसके बाद FSL टीम ने झुग्गी और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रताप सिंह ठाकुर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स बिलासपुर भेज दिया है.
पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी
फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान स्थापित करने के साथ-साथ मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.