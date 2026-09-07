घुमारवीं में भाजपा का थाने पर हल्ला बोल! FIR नहीं हुई तो कल से शुरू होगा क्रमिक अनशन

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Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने के आरोपों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और घुमारवीं थाने का घेराव किया.
प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई. कार्यकर्ताओं ने डीएसपी से मुलाकात कर उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी.
राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. ज्ञापन में मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है.
राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि राजनीतिक दबाव में एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
'दोनों पक्षों की शिकायत पर हो कार्रवाई'
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा की ओर से लगाए गए आरोप तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित हैं. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन निष्पक्ष है तो भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार से भाजपा कार्यकर्ता घुमारवीं थाने के बाहर क्रमिक अनशन शुरू करेंगे.
एसडीएम ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा
एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जो मांगें उनके समक्ष रखी गई हैं, उन पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जाएगा.
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद चल रहा है. भाजपा का आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ घुमारवीं थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया.
इसी मुद्दे को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. अब भाजपा की ओर से क्रमिक अनशन की घोषणा के बाद मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है.