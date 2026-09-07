घुमारवीं में भाजपा का थाने पर हल्ला बोल! FIR नहीं हुई तो कल से शुरू होगा क्रमिक अनशन

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद चल रहा है. भाजपा का आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ घुमारवीं थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया.