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घुमारवीं में भाजपा का थाने पर हल्ला बोल! FIR नहीं हुई तो कल से शुरू होगा क्रमिक अनशन

BJP Protest: घुमारवीं में FIR दर्ज न होने को लेकर भाजपा ने पुलिस थाने का घेराव किया. राजेंद्र गर्ग ने कार्रवाई न होने पर मंगलवार से क्रमिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:29 PM IST
घुमारवीं में भाजपा का थाने पर हल्ला बोल! FIR नहीं हुई तो कल से शुरू होगा क्रमिक अनशन

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