घायल बैल की मदद को सड़क पर उतरा युवक, दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर; गंभीर हालत में AIIMS रेफर

इस दर्दनाक हादसे की CCTV फुटेज और एक वाहन में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है. फुटेज में पहले बैल को वाहन की टक्कर लगते हुए और उसके बाद घायल बैल की मदद के लिए सड़क पर रुके युवक को दूसरी गाड़ी की चपेट में आते हुए देखा जा सकता है. फुटेज सामने आने के बाद घुमारवीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.