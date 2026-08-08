घायल बैल की मदद को सड़क पर उतरा युवक, दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर; गंभीर हालत में AIIMS रेफर

राज्य चुनें
Bilaspur News(विजय भारद्वाज): इंसानियत दिखाते हुए सड़क हादसे में घायल हुए एक बैल की मदद के लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकला युवक खुद एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. घटना घुमारवीं के दकड़ी चौक के समीप शुक्रवार देर रात हुई. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि घायल बैल की मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर मौजूद बैल को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में बैल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया और तड़पने लगा.
बैल की मदद के लिए सड़क पर पहुंचा था युवक
घायल बैल को सड़क पर तड़पता देख पास ही स्थित अपने क्वार्टर से एक युवक उसकी मदद के लिए बाहर आया. युवक बैल को पानी पिलाने और उसकी स्थिति देखने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक अन्य वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.
गंभीर हालत में AIIMS बिलासपुर रेफर
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे AIIMS बिलासपुर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं, घायल बैल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
CCTV और Dashcam फुटेज आई सामन
इस दर्दनाक हादसे की CCTV फुटेज और एक वाहन में लगे डैशकैम की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है. फुटेज में पहले बैल को वाहन की टक्कर लगते हुए और उसके बाद घायल बैल की मदद के लिए सड़क पर रुके युवक को दूसरी गाड़ी की चपेट में आते हुए देखा जा सकता है. फुटेज सामने आने के बाद घुमारवीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.
दोनों वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज
घुमारवीं पुलिस वाहनों और उनके चालकों की पहचान करने में जुटी हुई है. बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी गई है.