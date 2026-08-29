Add Zee Business As A Preferred Source
App

घुमारवीं बिजली बोर्ड का 9 करोड़ बकाया, जलशक्ति विभाग पर 7 करोड़ बाकी

Ghumerwin Electricity Board: बिलासपुर के घुमारवीं विद्युत मंडल में करीब 9 करोड़ रुपये की बिजली बिल राशि लंबित है. जलशक्ति विभाग पर सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपये बकाया हैं.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 29, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:46 PM IST
घुमारवीं बिजली बोर्ड का 9 करोड़ बकाया, जलशक्ति विभाग पर 7 करोड़ बाकी

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ
2
3
4
5