घुमारवीं बिजली बोर्ड का 9 करोड़ बकाया, जलशक्ति विभाग पर 7 करोड़ बाकी

कर्ण चंदेल ने कहा कि जो उपभोक्ता नोटिस के बावजूद बकाया बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाते हैं. हालांकि, बकाया राशि जमा करवाने के बाद कनेक्शन दोबारा बहाल कर दिया जाता है. हाल के समय में कई उपभोक्ताओं ने नोटिस मिलने के बाद ही बकाया राशि जमा करवा दी, जिससे कनेक्शन काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी.