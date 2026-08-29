घुमारवीं बिजली बोर्ड का 9 करोड़ बकाया, जलशक्ति विभाग पर 7 करोड़ बाकी

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Ghumerwin Electricity Board(विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिले के विद्युत मंडल घुमारवीं के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और उपभोक्ताओं के पास करीब 9 करोड़ रुपये की बिजली बिल की बकाया राशि लंबित है. इसमें सबसे बड़ा बकायेदार जलशक्ति विभाग है, जिस पर बिजली बोर्ड का करीब 7 करोड़ रुपये बकाया है. विद्युत मंडल घुमारवीं के अधिशाषी अभियंता कर्ण चंदेल ने यह जानकारी दी.
जलशक्ति विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया
जलशक्ति विभाग की सैकड़ों पेयजल योजनाएं बिजली से संचालित होती हैं. इन योजनाओं के संचालन में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है, जिसके चलते हर महीने लाखों-करोड़ों रुपये के बिजली बिल बनते हैं. समय पर भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि लगातार बढ़ रही है.
जानकारी के अनुसार, घुमारवीं नंबर-1 और घुमारवीं नंबर-2 सब-डिवीजन के तहत जलशक्ति विभाग की करीब 2 करोड़ रुपये की राशि लंबित है. वहीं बरठीं सब-डिवीजन में करीब 51 लाख रुपये, कंदरौर में करीब 1.5 करोड़ रुपये, तलाई में लगभग 50 लाख रुपये, झंडूता में करीब 2 करोड़ रुपये और भराड़ी में करीब 40 लाख रुपये की राशि बकाया है.
कई बार किया गया पत्राचार
बिजली बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, बकाया राशि के भुगतान को लेकर जलशक्ति विभाग को कई बार अवगत करवाया गया है. इस संबंध में विभागीय स्तर पर पत्राचार भी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जलशक्ति विभाग को फंड उपलब्ध होने पर बिजली बिलों का भुगतान किया जाता है.
घुमारवीं मंडल में करीब एक लाख उपभोक्ता
वर्तमान में विद्युत मंडल घुमारवीं के अधीन सात सब-डिवीजन कार्यरत हैं. इन सब-डिवीजनों में करीब एक लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं. जलशक्ति विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों, घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर भी बिजली बोर्ड का करोड़ों रुपये बकाया है.
बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली बोर्ड की ओर से डिफाल्टर उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं.
नोटिस के बाद कई उपभोक्ताओं ने जमा कराया बिल
विद्युत मंडल घुमारवीं के अधिशाषी अभियंता कर्ण चंदेल ने बताया कि घुमारवीं डिवीजन के अंतर्गत करीब 9 करोड़ रुपये की राशि पेंडिंग है. इसमें लगभग 7 करोड़ रुपये जलशक्ति विभाग से संबंधित हैं.
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है. विभाग की ओर से बकायेदार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस मिलने के बाद कई उपभोक्ता अपना बकाया जमा करवा रहे हैं.
कर्ण चंदेल ने कहा कि जो उपभोक्ता नोटिस के बावजूद बकाया बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाते हैं. हालांकि, बकाया राशि जमा करवाने के बाद कनेक्शन दोबारा बहाल कर दिया जाता है. हाल के समय में कई उपभोक्ताओं ने नोटिस मिलने के बाद ही बकाया राशि जमा करवा दी, जिससे कनेक्शन काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी.