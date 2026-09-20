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घुमारवीं FIR विवाद: अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे जयराम ठाकुर

Jairam Thakur: घुमारवीं FIR विवाद में अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले जयराम ठाकुर. सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया और किशाऊ परियोजना पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:07 PM IST
घुमारवीं FIR विवाद: अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे जयराम ठाकुर

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