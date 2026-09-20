घुमारवीं FIR विवाद: अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि अब दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकारें हैं और उनके अनुसार दिल्ली सरकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तथा राजस्थान सरकार 25 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार हुई है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से हिमाचल को परियोजना के मामले में राहत मिली है और इसका श्रेय केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं दिया जाना चाहिए.