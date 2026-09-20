घुमारवीं FIR विवाद: अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे जयराम ठाकुर

राज्य चुनें
Bilaspur News: बिलासपुर के घुमारवीं में एफआईआर विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक धरना और अनशन लगातार जारी है. घुमारवीं थाने के बाहर पिछले 15 दिनों से चल रहे प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समर्थन देने का सिलसिला भी जारी है.
इससे पहले राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और शनिवार रात पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर तथा धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा अनशन स्थल पर पहुंच चुके हैं. रविवार सुबह करीब 9 बजे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी घुमारवीं पहुंचे और अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया.
'एफआईआर के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश' का आरोप
जयराम ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब क्रमिक अनशन तक पहुंच गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और एफआईआर दर्ज करने में भेदभाव किया जा रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार एफआईआर के माध्यम से विपक्ष को दबाने और कुचलने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को भाजपा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी.
जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए होना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए. उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी.
किशाऊ परियोजना को लेकर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के किशाऊ बांध परियोजना को लेकर दिए गए बयान पर भी जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व प्रदेश का पक्ष रखना है और इसे किसी पर एहसान के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए.
जयराम ठाकुर ने किशाऊ परियोजना में केंद्र की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर से हिमाचल को आर्थिक संकट के बीच राहत देने के लिए इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है.
AAP और कांग्रेस सरकारों पर भी लगाया आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किशाऊ परियोजना के एमओयू में देरी की एक वजह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होना थी. उनके अनुसार हिमाचल ने दोनों राज्यों से परियोजना की लागत में हिस्सेदारी करने को कहा था, लेकिन उस समय सहमति नहीं बन पाई.
जयराम ठाकुर ने कहा कि अब दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकारें हैं और उनके अनुसार दिल्ली सरकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तथा राजस्थान सरकार 25 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार हुई है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से हिमाचल को परियोजना के मामले में राहत मिली है और इसका श्रेय केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं दिया जाना चाहिए.
किशाऊ परियोजना और एफआईआर विवाद को लेकर जयराम ठाकुर के इन बयानों के बीच घुमारवीं में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना और अनशन फिलहाल जारी है.