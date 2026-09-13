घुमारवीं FIR विवाद में बिंदल की एंट्री, थाने के बाहर गरजी BJP; बोले- 'FIR नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी'

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में FIR विवाद को लेकर घुमारवीं थाने के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी रहा. पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी अनशन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया.