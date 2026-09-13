घुमारवीं FIR विवाद में बिंदल की एंट्री, थाने के बाहर गरजी BJP; बोले- 'FIR नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी'

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में FIR विवाद को लेकर घुमारवीं थाने के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी रहा. पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी अनशन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया.
इससे पहले राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा भी अनशन स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं. अब प्रदेश अध्यक्ष के आंदोलन में शामिल होने से भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने के संकेत दिए हैं.
भाजपा कार्यकर्ताओं पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप
डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाज को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि घुमारवीं थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी गई शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है.
बिंदल ने कहा कि लंबे समय से संघर्ष के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा एकतरफा कार्रवाई को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी.
'प्रदेश में आपातकाल जैसे हालात' का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में माफियाराज सक्रिय है और गैंगवार जैसे मामलों में उचित कार्रवाई करने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से प्रदेश में आपातकाल जैसे हालात बनने का आभास हो रहा है.
बिंदल ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और जब तक घुमारवीं थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा इस संघर्ष में कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी.