Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /घुमारवीं FIR विवाद में बिंदल की एंट्री, थाने के बाहर गरजी BJP; बोले- FIR नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी

घुमारवीं FIR विवाद में बिंदल की एंट्री, थाने के बाहर गरजी BJP; बोले- 'FIR नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी'

घुमारवीं FIR विवाद को लेकर भाजपा का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी रहा. प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर एकतरफा कार्रवाई और लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 13, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:13 PM IST
घुमारवीं FIR विवाद में बिंदल की एंट्री, थाने के बाहर गरजी BJP; बोले- 'FIR नहीं हुई तो आंदोलन रहेगा जारी'

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
2
3
4
5