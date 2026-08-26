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गगल एयरपोर्ट जमीन सौदों की जांच पर सरकार सख्त; SIT ने दर्ज किए चार आपराधिक मामले

Gaggal Airport Land Deals News: हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विधानसभा में उठे गंभीर सवालों के बाद सरकार ने जांच को निर्णायक दिशा देने का दावा किया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 26, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:39 AM IST
गगल एयरपोर्ट जमीन सौदों की जांच पर सरकार सख्त; SIT ने दर्ज किए चार आपराधिक मामले

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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