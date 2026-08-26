गगल एयरपोर्ट जमीन सौदों की जांच पर सरकार सख्त; SIT ने दर्ज किए चार आपराधिक मामले

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Gaggal Airport Land Deals News: हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विधानसभा में उठे गंभीर सवालों के बाद सरकार ने जांच को निर्णायक दिशा देने का दावा किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार की नीति भाषणों से नहीं, बल्कि फैसलों और कार्रवाई से तय होगी. जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत, पद या प्रभाव नहीं देखा जाएगा.
कार्रवाई तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होगी. दरअसल, गगल एयरपोर्ट के आसपास और गग्गल-रैत क्षेत्र में जमीन की खरीद को लेकर विधानसभा में आरोप लगे थे कि कुछ लोगों ने गरीब और सामान्य लोगों से अपेक्षाकृत कम कीमत पर जमीन खरीदी और बाद में सरकारी अधिग्रहण के जरिए अधिक मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया. इन सौदों में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी सवाल उठे थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में गगल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद और प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा सदन में उठाया गया था. उसी दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर नियमों को दरकिनार कर जमीन खरीदी गई, किसी सौदे में बेनामी स्वामित्व छिपाया गया या गरीब व्यक्ति से सस्ती जमीन खरीदकर सरकारी अधिग्रहण के जरिए अनुचित लाभ लेने का प्रयास हुआ तो कानून अपना काम करेगा.
मामले की जांच के लिए 18 फरवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर धर्मशाला की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया. अब तक SIT नौ अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है. इन रिपोर्टों में गगल एयरपोर्ट के आसपास हुए भूमि सौदों, संदिग्ध बेनामी स्वामित्व और संबंधित बैंक लेन-देन की जांच की गई है.