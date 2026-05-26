सरकारी स्कूलों को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: CM सुक्खू

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नव स्तरोन्नत सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा, करियर, खेल और नशा-निवारण जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर शिक्षा व्यवस्था की कमियों को समझना और उन्हें दूर करना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

छात्रों के सवालों के दिए सहज जवाब

संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सीबीएसई प्रणाली, अंकों और कौशल आधारित शिक्षा के महत्व के साथ-साथ उनके निजी जीवन से जुड़े सवाल भी पूछे. मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बताया कि वे वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहते थे और हॉकी, क्रिकेट व हैंडबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेते थे. उन्होंने कहा कि वे हैंडबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं और उन्हें ट्रैकिंग का भी काफी शौक रहा है.

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स्कूल में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर

विद्यालय में भौतिकी विज्ञान और राजनीति विज्ञान के शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी छात्रों ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया. इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 30 जून से पहले सभी खाली पद भर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीबीएसई प्रणाली लागू होने से विद्यार्थियों को अधिक विषय विकल्प और बेहतर अवसर मिलेंगे.

नशा-निवारण अभियान में युवाओं से सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री सुक्खू ने युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक रहने का संदेश देते हुए कहा कि नशा तस्कर पहले युवाओं को इसकी लत लगाते हैं और बाद में उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं. उन्होंने विद्यार्थियों से नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने और समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छात्रों को 5 जून को शिमला में आयोजित होने वाली एंटी-चिट्टा रैली में भाग लेने का भी आह्वान किया.