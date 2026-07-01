'नशे के खिलाफ पूरा समाज बने मिशन'! शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का बड़ा संदेश, युवाओं को लेकर कही अहम बात

Shimla News/Sandeep Singh: शिमला के लोकभवन में अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से 'Elevate – Experience the Real High: A Step Towards Drug Free Bharat' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त भारत के अभियान को मजबूती देना था. इस दौरान संस्था ने नशा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता अभियानों की भी जानकारी साझा की.