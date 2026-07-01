'नशे के खिलाफ पूरा समाज बने मिशन'! शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का बड़ा संदेश, युवाओं को लेकर कही अहम बात

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Shimla News/Sandeep Singh: शिमला के लोकभवन में अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से 'Elevate – Experience the Real High: A Step Towards Drug Free Bharat' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त भारत के अभियान को मजबूती देना था. इस दौरान संस्था ने नशा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता अभियानों की भी जानकारी साझा की.
नशा उन्मूलन में योगदान देने वालों को किया सम्मानित
कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने नशे के खिलाफ उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और नशा जागरूकता पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया.
युवाओं को नशे से बचाना समाज की जिम्मेदारी
राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस प्रकार की पहल बेहद सराहनीय है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसे अभियानों को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, तो हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है.
उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.
शिक्षकों और परिवारों की भूमिका अहम
राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे सामाजिक मिशन बनाना होगा. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग करने और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मार्गदर्शन देने की अपील की.
उन्होंने बदलते सामाजिक परिवेश पर चिंता जताते हुए कहा कि संयुक्त परिवारों के टूटने और एकल परिवारों के बढ़ने से बच्चों में अकेलापन, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में परिवारों को बच्चों के साथ अधिक संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि वे नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रह सकें.
विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की अहम भूमिका
राज्यपाल ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में युवाओं को नशे से बचाना देश के भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है. उन्होंने सभी नागरिकों से नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.
कमर्शियल LPG सस्ता होने पर भी दी प्रतिक्रिया
कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई कटौती पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे निर्णयों का लाभ अंततः आम लोगों तक पहुंचना चाहिए.
उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि समाज का हर वर्ग आर्थिक राहत का लाभ उठाए और सभी सुखी एवं समृद्ध रहें. राज्यपाल ने "सर्वे भवन्तु सुखिनः" का उल्लेख करते हुए कहा कि सकारात्मक बदलावों का लाभ अंततः प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए.