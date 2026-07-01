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'नशे के खिलाफ पूरा समाज बने मिशन'! शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का बड़ा संदेश, युवाओं को लेकर कही अहम बात

Governor Kavinder Gupta: शिमला में आयोजित 'Elevate – Experience the Real High' कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशे के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने युवाओं, शिक्षकों और परिवारों की भूमिका पर जोर देते हुए नशा मुक्त भारत का संदेश दिया. साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:21 PM IST
'नशे के खिलाफ पूरा समाज बने मिशन'! शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का बड़ा संदेश, युवाओं को लेकर कही अहम बात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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