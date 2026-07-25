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832 अवितरित डाक मामले में ग्रामीण डाक सेवक निलंबित

Dak Sevak Suspend: हमीरपुर जिला के उपमंडल सुजानपुर के उपडाकघर भलेठ के अंतर्गत आने वाली करोट डाक शाखा में तैनात ग्रामीण डाक सेवक के कमरे से बड़ी संख्या में अवितरित डाक, सरकारी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण डाक सामग्री बरामद होने के मामले में डाक विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्रामीण डाक सेवक साहिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 25, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:58 PM IST
832 अवितरित डाक मामले में ग्रामीण डाक सेवक निलंबित

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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