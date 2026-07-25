832 अवितरित डाक मामले में ग्रामीण डाक सेवक निलंबित

अधिकारियों ने ग्रामीण डाक सेवक के कब्जे से 221 रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के आर्टिकल तथा 611 सामान्य (ऑर्डिनरी) डाक बरामद की. इस तरह कुल 832 डाक सामग्री उसके पास से मिली. उन्होंने कहा कि बरामद डाक को उसी दिन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों के सुपुर्द कर दिया गया और तत्काल लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. अब अधिकांश लंबित डाक संबंधित लोगों को वितरित की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए संबंधित ग्रामीण डाक सेवक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिन लोगों को समय पर डाक नहीं मिली, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को विभागीय आरोप पत्र जारी किया जाएगा और ग्रामीण डाक सेवकों के सेवा नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.