/गुड़िया केस के गवाह कांस्टेबल के निलंबन पर विवाद, परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले से जुड़े कथित आरोपी सूरज की कस्टोडियल डेथ केस के अहम गवाह रहे कांस्टेबल दिनेश शर्मा के निलंबन के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके परिवार ने हिमाचल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिनेश शर्मा को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.
परिवार ने प्रेस वार्ता कर उठाए सवाल
शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में दिनेश शर्मा के भाई सुरेश शांडिल्य और उनकी मां ने दावा किया कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान दिनेश शर्मा का पांच बार तबादला किया गया. उनका आरोप है कि जब उन्होंने तबादला रोकने की मांग की और अपनी बात रखने के लिए लोक भवन पहुंचे, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया.
बेटे की बीमारी का भी दिया हवाला
परिवार ने बताया कि दिनेश शर्मा का बेटा दिव्यांग है और उसकी देखभाल के लिए पिता की उपस्थिति बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि इसी पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने चौपाल से तबादला न करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी बात पर विचार करने के बजाय कार्रवाई कर दी गई.
'सच बोलने की सजा मिल रही है'
प्रेस वार्ता के दौरान दिनेश शर्मा की मां भावुक हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और वह मानसिक दबाव में है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुड़िया कांड में सच बोलना ही उनके बेटे की गलती थी, जिसकी सजा उन्हें आज भी भुगतनी पड़ रही है.
सेवा रिकॉर्ड का भी किया जिक्र
दिनेश शर्मा के भाई ने मीडिया के सामने उनके सेवा काल में मिले प्रशस्ति पत्र भी दिखाए. उनका कहना था कि दिनेश शर्मा ने अपने कार्यकाल में बेहतर सेवाएं दी हैं और कई बार सम्मानित भी हुए हैं. इसके बावजूद उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है.
कार्रवाई की मांग
परिवार ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दिनेश शर्मा को कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.