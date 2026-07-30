/गुड़िया केस के गवाह कांस्टेबल के निलंबन पर विवाद, परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले से जुड़े कथित आरोपी सूरज की कस्टोडियल डेथ केस के अहम गवाह रहे कांस्टेबल दिनेश शर्मा के निलंबन के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके परिवार ने हिमाचल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिनेश शर्मा को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.