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गुड़िया केस के गवाह कांस्टेबल के निलंबन पर विवाद, परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

Gudiya Murder Case: कोटखाई गुड़िया केस के गवाह कांस्टेबल दिनेश शर्मा के निलंबन पर विवाद गहरा गया है. परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न, बार-बार तबादले और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:57 PM IST
गुड़िया केस के गवाह कांस्टेबल के निलंबन पर विवाद, परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

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