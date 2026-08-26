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मिर्गी की पहचान में मदद करेंगे टीचर, हमीरपुर के 400 शिक्षकों को AIIMS टीम ने दी ट्रेनिंग

हमीरपुर के 400 शिक्षकों को एम्स दिल्ली की टीम ने मिर्गी की पहचान, लक्षण और उपचार को लेकर प्रशिक्षण दिया. शिक्षक अब बच्चों और अभिभावकों को बीमारी के प्रति जागरूक करने में मदद करेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:33 PM IST
मिर्गी की पहचान में मदद करेंगे टीचर, हमीरपुर के 400 शिक्षकों को AIIMS टीम ने दी ट्रेनिंग

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