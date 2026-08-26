मिर्गी की पहचान में मदद करेंगे टीचर, हमीरपुर के 400 शिक्षकों को AIIMS टीम ने दी ट्रेनिंग

Hamirpur (अरविंदर सिंह): मिर्गी की पहचान और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमीरपुर में स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एम्स दिल्ली से आई डॉक्टरों की टीम ने हमीरपुर के करीब 400 शिक्षकों को मिर्गी से जुड़े लक्षणों, बीमारी की पहचान और इसके उपचार के बारे में जानकारी दी. प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे स्कूलों में बच्चों और उनके अभिभावकों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकें.