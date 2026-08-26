मिर्गी की पहचान में मदद करेंगे टीचर, हमीरपुर के 400 शिक्षकों को AIIMS टीम ने दी ट्रेनिंग

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Hamirpur (अरविंदर सिंह): मिर्गी की पहचान और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमीरपुर में स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एम्स दिल्ली से आई डॉक्टरों की टीम ने हमीरपुर के करीब 400 शिक्षकों को मिर्गी से जुड़े लक्षणों, बीमारी की पहचान और इसके उपचार के बारे में जानकारी दी. प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे स्कूलों में बच्चों और उनके अभिभावकों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकें.
एम्स दिल्ली से आए डॉक्टर नवीन शुक्ला ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों को मिर्गी की पहचान के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि मिर्गी की पहचान समय पर हो जाए तो इसका इलाज संभव है. यह प्रशिक्षण केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में दिया जा रहा है.
डॉक्टर नवीन शुक्ला ने बताया कि स्कूलों में टीचर हेल्थ कोऑर्डिनेटर भी होते हैं. ऐसे में उनकी ट्रेनिंग से मिर्गी की पहचान और बीमारी की रोकथाम से जुड़े प्रयासों में और अधिक मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि इससे पहले डॉक्टरों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल अपने यहां मिर्गी को लेकर वर्कशॉप करवाना चाहता है, तो वह संपर्क करके इसे आयोजित करवा सकता है. इस पहल के माध्यम से स्कूल स्तर पर बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
डॉक्टर ने बताया कि आशा वर्कर के माध्यम से आईटी सर्वे करवाया गया था, जिसमें मिर्गी के कई मामले सामने आए थे. इसके बाद बीमारी को लेकर प्रशिक्षण और जागरूकता का काम शुरू किया गया.
मिर्गी से जुड़े मामलों में समय पर पहचान और उपचार को महत्वपूर्ण बताया गया है. प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बीमारी के लक्षणों और उपचार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर बच्चों और उनके अभिभावकों को उचित जानकारी दे सकें.
डॉक्टर नवीन शुक्ला ने यह भी बताया कि मिर्गी के मरीजों को दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं.