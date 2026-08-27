नेपाल गए लोगों से नहीं हो रहा संपर्क; तुरंत प्रशासन को दें जानकारी!

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Hamirpur (अरविंदर सिंह): नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद जिला हमीरपुर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. प्रशासन ने जिले के लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिजन, रिश्तेदार या परिचित नेपाल यात्रा पर गया हुआ है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं. इससे नेपाल में मौजूद लोगों का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी.
अभिषेक गर्ग ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र का कोई निवासी नेपाल गया है और उसके परिवार का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर तुरंत जिला प्रशासन को भेजी जाए.
डीसी ने बताया कि बुधवार को नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गृह विभाग ने सभी जिलों से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है, जो नेपाल यात्रा पर गए हुए हैं और जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. इस जानकारी के आधार पर संबंधित एजेंसियां उनकी लोकेशन का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगी.
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में किसी भी सूचना को गंभीरता से लिया जाए. यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे बिना किसी देरी के जिला प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई समय पर की जा सके.
अभिषेक गर्ग ने जिला वासियों से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या परिचित नेपाल यात्रा पर गया है और काफी समय से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत अपने क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी को दें. सही और समय पर दी गई जानकारी प्रशासन के लिए राहत और बचाव कार्यों में मददगार साबित होगी.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी साझा करें. जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि प्राप्त हर सूचना पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.