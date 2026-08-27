नेपाल गए लोगों से नहीं हो रहा संपर्क; तुरंत प्रशासन को दें जानकारी!

Hamirpur (अरविंदर सिंह): नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद जिला हमीरपुर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. प्रशासन ने जिले के लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिजन, रिश्तेदार या परिचित नेपाल यात्रा पर गया हुआ है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं. इससे नेपाल में मौजूद लोगों का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी.