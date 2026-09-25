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हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां पूरी, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी भर्ती रैली

Agniveer Recruitment 2026: हमीरपुर में 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी. करीब 5 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे, प्रशासन ने मेडिकल, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था की.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:03 PM IST
हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां पूरी, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी भर्ती रैली

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