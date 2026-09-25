/हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां पूरी, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी भर्ती रैली

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में अग्निवीर भर्ती रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला प्रशासन और आर्मी भर्ती कार्यालय के संयुक्त सहयोग से भर्ती प्रक्रिया 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी. भर्ती के दौरान हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के करीब 5 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.