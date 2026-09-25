/हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां पूरी, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी भर्ती रैली

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Hamirpur News: हमीरपुर जिले में अग्निवीर भर्ती रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला प्रशासन और आर्मी भर्ती कार्यालय के संयुक्त सहयोग से भर्ती प्रक्रिया 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी. भर्ती के दौरान हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के करीब 5 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.
भर्ती रैली हमीरपुर के समीप अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड और डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित होगी. प्रतिदिन करीब 500 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उम्मीदवारों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.
प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा
भर्ती रैली से पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग और एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह मौजूद रहे. अधिकारियों ने ग्राउंड के साथ-साथ मेडिकल परीक्षण के लिए निर्धारित स्थान का भी निरीक्षण किया.
अभ्यर्थियों की मेडिकल फिटनेस जांच के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है. किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैनात रहेगी.
पानी, शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था
भर्ती स्थल पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है. पुलिस विभाग की ओर से भर्ती स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था संभाली जाएगी. इसके अलावा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की जाएगी.
अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है. सुबह के समय बस अड्डे से अणु तक बसें उपलब्ध रहेंगी.
प्रतिदिन करीब 500 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा
एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर तैनात रहेंगे और पुलिस तथा होमगार्ड के जवान भी मौके पर मौजूद रहेंगे.
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस अड्डे से अणु तक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रशासन की ओर से भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.