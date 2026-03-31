हमीरपुर निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! सुजानपुर-भोटा में आरक्षण तय, 4 निकायों की प्रक्रिया अचानक रुकी

Hamirpur News: हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. प्रशासन ने जिले के छह में से दो निकायों—सुजानपुर और भोटा—में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि चार अन्य निकायों में फिलहाल प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है.

सुजानपुर और भोटा में आरक्षण प्रक्रिया पूरी

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ के अनुसार, नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा में वार्डों का आरक्षण ड्रा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से तय किया गया.

नगर पंचायत भोटा (7 वार्ड)

महिला: वार्ड 1, 4, 5

एससी (महिला): वार्ड 3

एससी: वार्ड 7

अनारक्षित: वार्ड 2, 6

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नगर परिषद सुजानपुर (9 वार्ड)

महिला: वार्ड 5, 6, 8, 9

एससी (महिला): वार्ड 7

एससी: वार्ड 1

अनारक्षित: वार्ड 2, 3, 4

चार निकायों में प्रक्रिया फिलहाल स्थगित

नगर निगम हमीरपुर, नगर परिषद नादौन, नगर पंचायत बड़सर और भोरंज में आरक्षण प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है.

शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के बाद इन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में देरी की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने इन निकायों में आरक्षण प्रक्रिया को ‘होल्ड’ पर रखने की सिफारिश की है.

पारदर्शिता के लिए अधिकारियों की तैनाती

आरक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एडीसी और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी.

आगे क्या?

अब शेष चार निकायों में आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने और चुनाव शेड्यूल जारी होने का इंतजार किया जा रहा है.