हमीरपुर में डिलीवरी बॉय की हरकत CCTV में कैद, डिलीवरी के दौरान घर से गमला चोरी

Hamirpur Delivery Boy Theft News: हमीरपुर शहर में एक डिलीवरी बॉय की कथित हरकत CCTV कैमरे में कैद होने के बाद चर्चा का विषय बन गई है. आरोप है कि देर रात डिलीवरी देने पहुंचे एक युवक ने स्थानीय व्यापारी के घर के बाहर रखा गमला उठा लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना देर रात की बताई जा रही है, जब एक डिलीवरी बॉय कथित तौर पर डिलीवरी देने के दौरान एक घर के बाहर रखा गमला लेकर जाता दिखाई दिया. पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

इस घटना के बाद व्यापार मंडल ने भी चिंता जाहिर करते हुए लोगों और व्यापारियों से सतर्क रहने की अपील की है. व्यापार मंडल का कहना है कि हालांकि कुछ ही लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन इससे पूरे डिलीवरी सिस्टम और ईमानदारी से काम करने वाले अन्य डिलीवरी कर्मचारियों की छवि प्रभावित होती है.

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व्यापार मंडल के प्रधान सुमित ठाकुर ने कहा कि डिलीवरी बॉयज की गतिविधियों पर निगरानी रखने की जरूरत है. उनका कहना है कि वायरल वीडियो एक गंभीर मामला है और सुरक्षा को लेकर लोगों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि रात 10 बजे के बाद डिलीवरी सेवाओं को सीमित करने या समय तय करने पर विचार किया जाए.

हालांकि, घटना को लेकर पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. साथ ही, वायरल वीडियो के आधार पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.