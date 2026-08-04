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CM सुक्खू की फोटो से कथित छेड़छाड़ का मामला, हमीरपुर में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की फोटो के साथ कथित छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में हमीरपुर में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस दो आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है. कांग्रेस ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी बात कही है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:37 PM IST
CM सुक्खू की फोटो से कथित छेड़छाड़ का मामला, हमीरपुर में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

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