CM सुक्खू की फोटो से कथित छेड़छाड़ का मामला, हमीरपुर में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की फोटो के साथ कथित छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर सदर थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे प्रसारित किया गया, जिससे उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे कांग्रेस ने गंभीर मामला बताया है.
मानहानि का केस दायर करने की तैयारी
सुमन भारती ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.
उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.
दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिकायत के आधार पर रवि शर्मा और हिमंता चौधरी नामक दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों सहित अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.