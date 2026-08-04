CM सुक्खू की फोटो से कथित छेड़छाड़ का मामला, हमीरपुर में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की फोटो के साथ कथित छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर सदर थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.