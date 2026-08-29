यूजीसी रोल बैक के नारों से गूंज उठा हमीरपुर को गांधी चौक

जय भवानी जय जवानी के उद्घोष से हमीरपुर शहर गूंज उठा. सामान्य वर्ग के लोगों ने हमीरपुर में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया. इस दौरान कहा गया कि आरक्षण जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए. सामान्य वर्ग में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. सामान्य वर्ग को होने के कारण उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता. इसलिए जरूरी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तय कर लाभ दिया जाए. पिछले करीब 65 से 70 साल से गरीब लोगों के साथ अन्याय किए जाने की बात कही गई. कहा गया कि उनका जातीय आधारित आरक्षण के नाम पर शोषण हो रहा है.