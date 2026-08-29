यूजीसी रोल बैक के नारों से गूंज उठा हमीरपुर को गांधी चौक

राज्य चुनें
Hamirpur Gandhi Chowk News: केंद्र सरकार की तरफ से यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी किए जाने के विरोध में सामान्य वर्ग ने हमीरपुर शहर में रैली निकाली. भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रैली निकालकर यूजीसी गाइडलाइन का विरोध किया गया. गांधी चौक पर सामान्य वर्ग के लोगों को संबोधित किया गया. इस दौरान सभी ने मिलकर यूजीसी रोल बैक के जमकर नारे लगाए.
जय भवानी जय जवानी के उद्घोष से हमीरपुर शहर गूंज उठा. सामान्य वर्ग के लोगों ने हमीरपुर में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया. इस दौरान कहा गया कि आरक्षण जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए. सामान्य वर्ग में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. सामान्य वर्ग को होने के कारण उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता. इसलिए जरूरी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तय कर लाभ दिया जाए. पिछले करीब 65 से 70 साल से गरीब लोगों के साथ अन्याय किए जाने की बात कही गई. कहा गया कि उनका जातीय आधारित आरक्षण के नाम पर शोषण हो रहा है.
इस दौरान सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा कि जातिय आधारित आरक्षण का लाभ 10 से 15 फीसदी लोग ही उठा रहे हैं. इसलिए देश में सही नीतियां बनाया जाना बहुत जरूरी हैं. देश में जो भी सरकारें बनें वे जाति विहीन कानून बनाने की दिशा में काम करें. देश में जो यूजीसी का जो कानून है जिसमें एससी एसटी एक्ट है पिछले लंबे समय लागू है तथा इसका दुरुपयोग होता है. इस दौरान कहा गया कि यूजीसी में इसके दुरूपयोग के रोकने की कोई संभावना नहीं है ऐसे में इसका जमकर दुरुपयोग किया जाएगा.
सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कहा गया कि यदि सरकारों ने बात नहीं मानी तो जितने भी सामान्य वर्ग के सांसद व विधायक हैं उनसे उम्मीद करेंगे की अपने धर्म का पालन करें. यदि सही कदम नहीं उठाए गए तो उनके घरों की तरफ कूच किया जाएगा. इस दौरान चेताया गया कि 2027 व 2029 दूर नहीं है. इस दौरान सामान्य वर्ग अनदेखी करने वालें की ईंट से ईंट बजा देगा.
जिला राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है. इस दौरान काफी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग शामिल हुए तथा यूजीसी रोल बैक की मांग उठाई गई. उन्होंने कहा कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए. जो भी कानून बनाए जाएं उन्हें आर्थिक आधार पर ही बनाया जाए.
भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए और इसके लिए बहुत सामान्य वर्ग के साथ हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई आरक्षण के नाम पर वोट मांगता है तो उसका बायकाट किया जाना चाहिए. जाति आधार पर वोट मांगना समाज को तोड़ने वाला काम है. इसलिए आरक्षण जाति है नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति को लाभ मिल सके.