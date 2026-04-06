हमीरपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़: हाईवे किनारे होटल में छापा, 3 महिलाएं बरामद; संचालक पर केस दर्ज

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला-मटौर नेशनल हाईवे के टियाले दा घट्ट क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल में चल रहे कथित देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर तीन महिलाओं को मौके से बरामद किया और होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें

पुलिस के अनुसार, होटल में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी काफी समय से मिल रही थी. स्थानीय स्तर पर भी इसकी चर्चाएं थीं, जिसके चलते पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और पुख्ता सूचना मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा.

छापेमारी में तीन महिलाएं बरामद

कार्रवाई के दौरान पंजाब की तीन महिलाओं को मौके से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में अनैतिक गतिविधियों के संकेत मिलने पर पुलिस ने उन्हें संरक्षण में लिया.

-मेडिकल जांच करवाई गई

-उपमंडलाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज किए गए

-बाद में उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जहां काउंसलिंग और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है

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संचालक के खिलाफ केस, जांच जारी

पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ पीटा एक्ट की धारा 4, 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि होटल का इस्तेमाल लंबे समय से अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है.

पहला बड़ा मामला, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

डीएसपी राजेश उपाध्याय के मुताबिक, जिले में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.