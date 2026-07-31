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लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में वकीलों की 2 दिन की हड़ताल

Lawyers Strike: लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी के विरोध में हमीरपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने दो दिन की हड़ताल शुरू कर कोर्ट का बहिष्कार किया. वकीलों ने नीति पर पुनर्विचार की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:15 PM IST
लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में वकीलों की 2 दिन की हड़ताल

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