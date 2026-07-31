लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में वकीलों की 2 दिन की हड़ताल

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Lawyers Strike: लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी के विरोध में हमीरपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने दो दिन की हड़ताल शुरू कर कोर्ट का बहिष्कार किया. वकीलों ने नीति पर पुनर्विचार की मांग उठाई.
Hamirpur News: लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी के विरोध में हमीरपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विरोध स्वरूप वकीलों ने दो दिन की हड़ताल का ऐलान करते हुए कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार किया.
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी लागू होने से स्वतंत्र रूप से वकालत करने की व्यवस्था प्रभावित होगी और इससे मौजूदा न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ अधिवक्ताओं के कार्यक्षेत्र पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. इसी कारण प्रदेश की कई बार एसोसिएशन इस नीति का विरोध कर रही हैं.
बार एसोसिएशन ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी 6 जुलाई से इस नीति के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है. उसी क्रम में हमीरपुर बार एसोसिएशन ने भी दो दिवसीय हड़ताल का फैसला लिया है.
बार एसोसिएशन ने क्या कहा?
हमीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कौंडल ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के तहत निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लाभ गंभीर अपराधों या अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिल सकता है. उनका कहना है कि इससे मौजूदा व्यवस्था प्रभावित होगी और सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रणाली में भी असंतुलन पैदा हो सकता है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
वहीं अधिवक्ता निशा वर्मा ने कहा कि इस नीति का सबसे अधिक असर युवा वकीलों पर पड़ेगा. उनके अनुसार, इससे नए अधिवक्ताओं के रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं और उनके स्वतंत्र कार्यक्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी संभव है.
फिलहाल हमीरपुर में वकीलों की दो दिवसीय हड़ताल के चलते न्यायिक कार्य प्रभावित रहने की संभावना है.