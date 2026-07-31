लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में वकीलों की 2 दिन की हड़ताल

बार एसोसिएशन ने क्या कहा?

हमीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कौंडल ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के तहत निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लाभ गंभीर अपराधों या अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिल सकता है. उनका कहना है कि इससे मौजूदा व्यवस्था प्रभावित होगी और सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रणाली में भी असंतुलन पैदा हो सकता है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.