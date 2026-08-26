हमीरपुर में लंपी स्किन डिजीज के 40 मामले! पशुपालन विभाग ने शुरू किया टीकाकरण

राज्य चुनें
Hamirpur(अरविंदर सिंह): जिला हमीरपुर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है. जिले के पांचों उपमंडलों से अब तक करीब 40 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे अधिक 12 मामले नादौन क्षेत्र से सामने आए हैं. वहीं भोरंज और सुजानपुर में दो-दो मामले मिले हैं. बड़सर क्षेत्र में इस बीमारी के कारण एक गोवंश की मौत भी हुई है. अन्य क्षेत्रों में भी कुछ पशुओं में बीमारी के लक्षण मिलने के बाद विभाग ने निगरानी और उपचार का काम तेज कर दिया है.
पशुपालन विभाग ने लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए जिले में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है. विभाग को करीब 15 हजार वैक्सीन प्राप्त हुई हैं. इन टीकों को सभी पशु अस्पतालों और संबंधित केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में जल्द से जल्द पशुओं का टीकाकरण किया जा सके.
उप निदेशक पशुपालन विभाग हमीरपुर डॉ. सुजय शर्मा ने बताया कि जिले में फिलहाल 40 पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण मिले हैं. उन्होंने कहा कि विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पिछले तीन दिनों में करीब 2 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है. आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है. इसलिए पशुपालकों को अपने पशुओं की विशेष देखभाल करने और समय पर टीकाकरण करवाने की सलाह दी गई है.
पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि यदि किसी पशु में तेज बुखार, शरीर पर गांठें, त्वचा पर सूजन या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें. समय पर इलाज और टीकाकरण से बीमारी के फैलाव को काफी हद तक रोका जा सकता है.
गौरतलब है कि लंपी स्किन डिजीज गोवंश में फैलने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है. यह मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खियों और अन्य रक्त चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से फैलती है. बीमारी में पशु को बुखार आता है और उसके शरीर पर गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं. समय पर उपचार और बचाव के उपाय अपनाकर इस बीमारी के असर को कम किया जा सकता है.