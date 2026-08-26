हमीरपुर में लंपी स्किन डिजीज के 40 मामले! पशुपालन विभाग ने शुरू किया टीकाकरण

Hamirpur(अरविंदर सिंह): जिला हमीरपुर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है. जिले के पांचों उपमंडलों से अब तक करीब 40 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे अधिक 12 मामले नादौन क्षेत्र से सामने आए हैं. वहीं भोरंज और सुजानपुर में दो-दो मामले मिले हैं. बड़सर क्षेत्र में इस बीमारी के कारण एक गोवंश की मौत भी हुई है. अन्य क्षेत्रों में भी कुछ पशुओं में बीमारी के लक्षण मिलने के बाद विभाग ने निगरानी और उपचार का काम तेज कर दिया है.