हमीरपुर नगर निगम की बड़ी पहल, हाउस टैक्स भुगतान अब पूरी तरह होगा ऑनलाइन

Hamirpur House Tax Online: नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद नागरिक घर बैठे ही आसानी से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे. साथ ही टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी.
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Hamirpur House Tax Online: नगर निगम हमीरपुर ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. अब शहर में हाउस टैक्स (गृह कर) की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद नागरिक घर बैठे ही आसानी से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे. साथ ही टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी.
वर्तमान में हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से चल रही है, जिसमें समय अधिक लगता है और पारदर्शिता की कमी रहती है. इसे खत्म कर अब डिजिटल सिस्टम लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है. इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वित्त वर्ष 2026-27 से इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जा सके.
आयुक्त के अनुसार, नगर निगम के पुराने वार्डों में घरों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जिससे इस नई व्यवस्था को लागू करने में आसानी होगी.
नगर निगम के तहत करीब 4300 परिवार आते हैं, जिनसे हाउस टैक्स वसूला जाता है। मार्च महीने में टैक्स जमा करने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, जिससे न केवल नागरिकों को परेशानी होती है बल्कि कर्मचारियों को भी मैनुअल रिकॉर्ड और रसीद बनाने में काफी समय लगता है.
ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता, तेजी और सुविधा—तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.