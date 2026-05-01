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हमीरपुर में नीट (UGC)-2026 परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, पांच परीक्षा केंद्र चिन्हित

NEET UG 2026: हमीरपुर में 3 मई को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. जिले में 5 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं और सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 06:24 PM IST

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हमीरपुर में नीट (UGC)-2026 परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, पांच परीक्षा केंद्र चिन्हित

Hamirpur News: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी)-2026 के आयोजन को लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई को आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिले में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं और परीक्षार्थियों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर, परीक्षा केंद्रों के समन्वयक और उपायुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त चिराग शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

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जिले में पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए
पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के लिए हमीरपुर जिले में कुल पांच परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं. इन केंद्रों पर परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल होते हैं, इसलिए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है.

ट्रैफिक और सुरक्षा के विशेष इंतजाम
एसपी ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दिन यातायात सुचारू रखा जाए और छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो.

इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

प्रशासन ने समन्वय पर दिया जोर
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी परीक्षार्थियों को सहज वातावरण मिल सके.

नीट परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियों का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.

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