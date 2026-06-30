/हिमाचल में तैयार हो रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था. परियोजना के तहत एकत्रित बायोमास की खरीद 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है. गुणवत्ता बनाए रखने वाले लोगों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.