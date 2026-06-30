/हिमाचल में तैयार हो रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

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Hamirpur Biochar Plant News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित किए जा रहे देश के पहले स्वदेशी बायोचार संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित करेगी तथा राज्य को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में भी मदद करेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था. परियोजना के तहत एकत्रित बायोमास की खरीद 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है. गुणवत्ता बनाए रखने वाले लोगों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में चीड़ की पत्तियां (पाइन नीडल्स), लैंटाना, बांस और अन्य पौध-आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परियोजना की 10 वर्ष की परिचालन अवधि में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को मजबूती मिलेगी.
उन्होंने बताया कि हिम एवरग्रीन इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो-फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के तहत 50,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में वृक्ष आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा. इस कार्यक्रम से लगभग 1.35 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान मिलने की उम्मीद है. परियोजना के क्रियान्वयन में जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल डेटा संग्रह प्रणाली का उपयोग अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों के अनुरूप किया जाएगा.
बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रोक्लाइम के सलाहकार मंडल के सदस्य एरिक सोलहाइम ने हिमाचल सरकार के जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रभावी क्रियान्वयन को समय की आवश्यकता बताया.
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला और प्रोक्लाइम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन कुमार कंदासेमी भी उपस्थित रहे.