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हिमाचल में तैयार हो रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

Hamirpur Biochar Plant News: मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 30, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:21 PM IST
हिमाचल में तैयार हो रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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