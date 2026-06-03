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हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, 18 पदों के लिए 400 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल

हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों के 18 पदों को भरने के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. 3 और 4 जून को आयोजित साक्षात्कार में लगभग 400 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 10 जून तक जारी रहेगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:13 PM IST

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हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, 18 पदों के लिए 400 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शारीरिक शिक्षकों के पदों पर बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के तहत जिला हमीरपुर में साक्षात्कार शुरू हो गए हैं. जिले में कुल 18 रिक्त पदों को भरने के लिए 3 और 4 जून को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं.

भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण में रोजगार कार्यालय भोरंज और बड़सर से संबंधित लगभग 400 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है.

विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित हैं पद
जिला हमीरपुर में भरे जाने वाले 18 पदों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है. इनमें सामान्य वर्ग के 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) बीपीएल के 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 3 पद, ओबीसी बीपीएल का 1 पद, अनुसूचित जाति (एससी) के 4 पद, एससी बीपीएल का 1 पद तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का 1 पद शामिल है.

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पारदर्शी भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारती ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कार्यालय परिसर में 8 से 10 काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

10 जून तक होगा दस्तावेज सत्यापन
उन्होंने बताया कि 3 और 4 जून को साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि शेष पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 10 जून तक किया जाएगा. विभाग का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कर विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों को जल्द भरना है.

प्रदेशभर में भरे जा रहे हैं 355 पद
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में शारीरिक शिक्षकों के कुल 355 पद बैचवाइज आधार पर भरे जा रहे हैं. इसी कड़ी में हमीरपुर जिले में 18 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है. विभाग का मानना है कि इन नियुक्तियों से स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी.

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