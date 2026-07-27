/हमीरपुर में चिट्टे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 2 दिन में 5 गिरफ्तार, किराए के मकान से 10.33 ग्राम हेरोइन बरामद

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Drug Seized: हमीरपुर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत दो दिनों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. रामनगर के किराए के मकान से 10.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जबकि भोटा से दो सप्लायर भी पकड़े गए. पुलिस पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी है.
Hamirpur News: हमीरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में 10.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.
रामनगर में किराए के मकान पर छापा
रविवार को थाना सदर हमीरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वार्ड नंबर-10, रामनगर स्थित एक किराए के मकान पर छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने शशांक भारद्वाज, नवीन कपलेश और अश्वनी कुमार को 10.33 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया.
भोटा से दो सप्लायर पहले ही गिरफ्तार
इससे पहले 25 जुलाई को भोटा क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निखिल और विकास नामक दो युवकों को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस दोनों मामलों को आपस में जोड़कर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है.
बैंक लेन-देन और नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ उनके बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और संपर्कों की भी जांच की जा रही है. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि भोटा से गिरफ्तार आरोपी विकास के खिलाफ पहले से ही बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी किन लोगों को नशीले पदार्थ की सप्लाई करते थे.
अभिभावकों और युवाओं से की अपील
एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला पुलिस 'नशा मुक्त हिमाचल' अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की. साथ ही कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.