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हमीरपुर में चिट्टे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 2 दिन में 5 गिरफ्तार, किराए के मकान से 10.33 ग्राम हेरोइन बरामद

Drug Seized: हमीरपुर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत दो दिनों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. रामनगर के किराए के मकान से 10.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जबकि भोटा से दो सप्लायर भी पकड़े गए. पुलिस पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:03 PM IST
हमीरपुर में चिट्टे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 2 दिन में 5 गिरफ्तार, किराए के मकान से 10.33 ग्राम हेरोइन बरामद

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