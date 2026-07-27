/हमीरपुर में चिट्टे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! 2 दिन में 5 गिरफ्तार, किराए के मकान से 10.33 ग्राम हेरोइन बरामद

Hamirpur News: हमीरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में 10.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.