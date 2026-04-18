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14600 की फेक करंसी के साथ अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश

Hamirpur Police News: हमीरपुर पुलिस की टीम ने नकली करेंसी का कारोबार चलाने के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में दो लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:41 PM IST

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14600 की फेक करंसी के साथ अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश

Hamirpur Police News: हमीरपुर पुलिस की टीम ने नकली करेंसी का कारोबार चलाने के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में दो लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. इन आरोपियों के गिरफ्तार होने से अब इनके तार कहां-कहां पर फैले हुए हैं. इसकी जांच में पुलिस टीम जुट गई है.

नकली करेंसी को लेकर दोनों आरोपी हिमाचल के कई जिलों में घूम कर इस फेक करेंसी को फैलाने का कारोबार कर रहे थे लेकिन पुलिस की मुस्तादी से इनको नकली करेंसी के साथ दबोच लिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने 9 अप्रैल को हमीरपुर के नजदीक लोहारडा बायपास रोड पर 74 वर्ष या एक दुकानदार को नकली करेंसी थाम कर उन्हें अपने जाल में फसाया था.

आरोपियों ने 500 के असली नोटों के बदले दुकानदार को 200 के जाली नोट थमा कर उनके साथ ठगी की थी. नकली नोट होने का जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने तुरंत सदर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी बैंक रिकॉर्ड और लोकेशन के विश्लेषण के बाद आरोपियों की गाड़ी की पहचान की शुक्रवार को पुलिस टीम ने इस गाड़ी के बिलासपुर इलाके में होने की जब जानकारी पाई तो एक टीम ने आरोपियों को गाड़ी के साथ दबोच लिया.

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यह दोनों आरोपी नकली नोटों के साथ मनाली की ओर जा रहे थे. पुलिस को मौके पर इसे 500 के 16 जाली नोट और 200 के 33 जाली नोट मिले हैं. पुलिस को अब तक जांच में पता चला है कि पकड़े गए लोग पिछले कई दिनों से हिमाचल के अलग-अलग इलाकों में घूम कर छोटे दुकानदारों और खास करके बुजुर्गों को नकली नोट थमा कर उन्हें अपने ठगी का शिकार बना रहे थे.

एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने एक अंतर राज्य नकली करेंसी गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें कोर्ट में पेश कर उनसे अब पूछताछ की जा रही है. इन लोगों के तार कहां जुड़े हुए हैं इसकी भी पड़ताल हो रही है. उन्होंने दुकानदारों और आम लोगों से भी अपील की है कि वह कोई भी नोट लेते या देते समय उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा मां को की जांच करके इसका लेनदेन करें ताकि किसी भी तरह की ठगी से बचा जा सके.

 

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