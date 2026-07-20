/यूनाइटेड इंडियन फॉर्म ने सोनम वांगचुक को धरने से उठाना बताया क्रूरता, हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन

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Hamirpur News: हमीरपुर में यूनाइटेड इंडियन फोरम ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हटाए जाने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया. इस दौरान संगठन के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की मांग की.
यूनाइटेड इंडियन फोरम के संयोजक सुरेश कुमार ने कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों से जुड़े मुद्दों और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे. उनका आरोप है कि धरने के दौरान उन्हें जबरन हटाया गया, जिसकी संगठन कड़ी निंदा करता है.
छात्रों पर कार्रवाई को बताया अनुचित
सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि संसद की ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आंदोलन समाप्त नहीं होगा, बल्कि देशभर में छात्रों और युवाओं के बीच असंतोष और बढ़ेगा.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी जताया विरोध
हमीरपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमन भारती ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर घटना की आलोचना की. उन्होंने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग और आंदोलनकारियों के साथ की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. उनके अनुसार, छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से छात्रों के मुद्दों पर संवाद स्थापित करने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की.