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यूनाइटेड इंडियन फॉर्म ने सोनम वांगचुक को धरने से उठाना बताया क्रूरता, हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन

Sonam Wangchuk Protest: हमीरपुर में यूनाइटेड इंडियन फोरम ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर के धरने से हटाए जाने और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया. गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:19 PM IST
यूनाइटेड इंडियन फॉर्म ने सोनम वांगचुक को धरने से उठाना बताया क्रूरता, हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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