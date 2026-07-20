/यूनाइटेड इंडियन फॉर्म ने सोनम वांगचुक को धरने से उठाना बताया क्रूरता, हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन

Hamirpur News: हमीरपुर में यूनाइटेड इंडियन फोरम ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हटाए जाने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया. इस दौरान संगठन के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की मांग की.