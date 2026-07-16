/हमीरपुर उप जेल में चिट्टा और दो मोबाइल मिलने से हड़कंप, तीन लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

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Hamirpur News: हमीरपुर की दोसड़का उप जेल में सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिबंधित सामग्री मिलने का मामला सामने आया है. जेल परिसर के अंदर से करीब 1.5 ग्राम चिट्टा, दो मोबाइल फोन, नशीले कैप्सूल, बीड़ी, लाइटर और नकदी बरामद होने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में एफआईआर में तीन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
जेल की दीवार के ऊपर से फेंका गया था पैकेट
प्रारंभिक जांच के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने एल्यूमीनियम फॉयल में लपेटकर प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट जेल की दीवार के ऊपर से अंदर फेंका. उसी दौरान मोटर पंप चलाने के लिए पहुंचे एक कैदी ने पैकेट उठा लिया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी की नजर उस पर पड़ गई.
सुरक्षा कर्मी ने तत्काल कैदी को रोककर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी. पूरी घटना जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई.
तलाशी में मिला चिट्टा, मोबाइल और नशीली दवाइयां
जेल अधिकारियों की मौजूदगी में पैकेट की तलाशी लेने पर उसमें से करीब डेढ़ ग्राम चिट्टा, दो मोबाइल फोन, नशीले कैप्सूल, बीड़ी, लाइटर और कुछ नकदी बरामद हुई. इसके बाद जेल प्रशासन ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और थाना प्रभारी कुलवंत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और जेल में बंद कैदियों से भी पूछताछ की जा रही है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बरामद सामग्री के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित सामग्री जेल परिसर तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पैकेट फेंकने वाले व्यक्ति और पूरे नेटवर्क की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सके.