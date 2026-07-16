/हमीरपुर उप जेल में चिट्टा और दो मोबाइल मिलने से हड़कंप, तीन लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

Hamirpur News: हमीरपुर की दोसड़का उप जेल में सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिबंधित सामग्री मिलने का मामला सामने आया है. जेल परिसर के अंदर से करीब 1.5 ग्राम चिट्टा, दो मोबाइल फोन, नशीले कैप्सूल, बीड़ी, लाइटर और नकदी बरामद होने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में एफआईआर में तीन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.