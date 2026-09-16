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हमीरपुर में घर की रेलिंग में मिली सरकारी मोहर वाली पाइपें, विजिलेंस ने काटकर लिए सैंपल

Government Pipes: तरोपका गांव में घर की रेलिंग में सरकारी मोहर वाली करीब 20-25 पाइपें मिलने के बाद विजिलेंस ने सैंपल लिए हैं. जल शक्ति विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:51 PM IST
हमीरपुर में घर की रेलिंग में मिली सरकारी मोहर वाली पाइपें, विजिलेंस ने काटकर लिए सैंपल

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