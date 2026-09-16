/हमीरपुर में घर की रेलिंग में मिली सरकारी मोहर वाली पाइपें, विजिलेंस ने काटकर लिए सैंपल

राज्य चुनें
Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के तरोपका गांव में एक घर की रेलिंग में इस्तेमाल की गई पाइपों को लेकर जांच शुरू हो गई है. रेलिंग में लगी कुछ पाइपों पर सरकारी मोहर पाए जाने के बाद मामला विजिलेंस तक पहुंचा. शिकायत मिलने पर विजिलेंस थाना हमीरपुर की टीम मौके पर पहुंची और पाइपों की जांच की.
मामले की जानकारी विजिलेंस टीम ने जल शक्ति विभाग हमीरपुर को भी दी. इसके बाद विभागीय कर्मचारियों की मौजूदगी में रेलिंग में लगी पाइपों के कुछ हिस्सों को काटकर सैंपल के तौर पर कब्जे में लिया गया. इन सैंपलों को आगे की जांच के लिए जल शक्ति विभाग को सौंपा गया है.
रेलिंग में इस्तेमाल हुईं 20 से 25 पाइपें
जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता नीरज भोगल ने बताया कि विजिलेंस की ओर से लिए गए पाइप के सैंपल विभाग को प्राप्त हो चुके हैं. मामले की विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि रेलिंग में लगी पाइपें वास्तव में विभाग की सरकारी पाइपें हैं या नहीं और वे वहां तक कैसे पहुंचीं.
उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद हमीरपुर डिवीजन में पहुंची सरकारी पाइपों से संबंधित रिकॉर्ड और डाटा की जांच की गई है. विभागीय रिकॉर्ड की जांच में डाटा पूरा पाया गया है.
नीरज भोगल के अनुसार, संबंधित घर की रेलिंग में करीब 20 से 25 पाइपों का इस्तेमाल किया गया है. अब जांच का मुख्य बिंदु यह है कि सरकारी मोहर लगी ये पाइपें निजी घर की रेलिंग तक कैसे पहुंचीं.
विभागीय रिकॉर्ड से लेकर मौके के सैंपल तक जांच
विजिलेंस ने मौके से पाइप के हिस्से सैंपल के रूप में लिए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग अपने रिकॉर्ड के आधार पर पाइपों की जानकारी जुटा रहा है. सैंपलों और विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
फिलहाल सरकारी मोहर वाली पाइपों के घर की रेलिंग में इस्तेमाल होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पाइपें किस डिवीजन को जारी की गई थीं और वहां से उनका इस्तेमाल किस तरह हुआ, इसका जवाब विजिलेंस तथा विभागीय जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा.