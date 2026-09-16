/हमीरपुर में घर की रेलिंग में मिली सरकारी मोहर वाली पाइपें, विजिलेंस ने काटकर लिए सैंपल

रेलिंग में इस्तेमाल हुईं 20 से 25 पाइपें

जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता नीरज भोगल ने बताया कि विजिलेंस की ओर से लिए गए पाइप के सैंपल विभाग को प्राप्त हो चुके हैं. मामले की विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि रेलिंग में लगी पाइपें वास्तव में विभाग की सरकारी पाइपें हैं या नहीं और वे वहां तक कैसे पहुंचीं.