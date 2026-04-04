हमीरपुर में बड़ा जल प्रोजेक्ट: व्यास नदी से 42 गांवों तक पहुंचेगा पानी, 10 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

Hamirpur News: हमीरपुर जिले के चबूतरा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के लिए जल शक्ति विभाग ने बड़ी योजना तैयार की है. करीब 24 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत व्यास नदी से पानी उठाकर 42 गांवों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी.

42 गांवों और 6 पंचायतों को मिलेगा लाभ

इस योजना के पूरा होने पर चबूतरा क्षेत्र की 6 पंचायतों के 42 गांवों के करीब 10,000 लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी. खासकर गर्मियों के मौसम में जहां पारंपरिक जल स्रोत सूख जाते हैं, वहां इस योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी

जल शक्ति विभाग के अनुसार, व्यास नदी से करीब 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी चबूतरा क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही पहले से बने जल भंडारण टैंकों और मौजूदा पेयजल योजनाओं को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, ताकि सप्लाई को और मजबूत बनाया जा सके.

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सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य

इस महत्वाकांक्षी योजना को इसी साल सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश सरकार ने भी इसे प्राथमिकता में रखते हुए तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत

अधिकारियों का कहना है कि योजना के शुरू होने के बाद चबूतरा क्षेत्र में हर साल गर्मियों में होने वाली पानी की कमी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और लोगों को नियमित जल आपूर्ति मिल सकेगी.