हरोली में नशे के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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Una News: हरोली विधानसभा क्षेत्र में कथित बढ़ते नशे के कारोबार और नशे से हो रही मौतों के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा नेता प्रोफेसर राम कुमार शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हरोली में रोष प्रदर्शन और मार्च निकाला. इस दौरान क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने और कथित नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई.
बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक निकाला मार्च
भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरोली बस स्टैंड से प्रदर्शन की शुरुआत की. इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बाजार से गुजरते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे. यहां भाजपा नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कथित कारोबार को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.
प्रदर्शन के बाद भाजपा की ओर से एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया. इसमें नशे के कारोबार पर रोक लगाने, कथित रूप से सक्रिय नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई.
भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने दावा किया कि वह पिछले कई वर्षों से हरोली क्षेत्र में नशे की समस्या को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में नशे की समस्या से इनकार कर मामले को गंभीरता से नहीं लिया.
उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके चलते युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं. भाजपा नेता ने कहा कि नशे की वजह से कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है.
नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप
प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कथित नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की.
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बदनाम करने के बजाय सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
भाजपा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी. भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को मिलकर निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है.