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हरोली में नशे के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

BJP Protest: हरोली में कथित बढ़ते नशे और चिट्टे से हो रही मौतों के मुद्दे पर भाजपा ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकालकर सीएम को ज्ञापन भेजा और सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:32 PM IST
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