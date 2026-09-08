हरोली में नशे के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Una News: हरोली विधानसभा क्षेत्र में कथित बढ़ते नशे के कारोबार और नशे से हो रही मौतों के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा नेता प्रोफेसर राम कुमार शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हरोली में रोष प्रदर्शन और मार्च निकाला. इस दौरान क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने और कथित नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई.