हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर बड़ा हमला! बोले- ‘मंत्रियों को बना रखा है संतरी’

भाजपा सांसद ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक मामलों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस सरकार को ‘एफआईआर की सरकार’ करार देते हुए आरोप लगाया कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. महाजन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए.