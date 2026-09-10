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हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर बड़ा हमला! बोले- ‘मंत्रियों को बना रखा है संतरी’

Harsh Mahajan: हर्ष महाजन ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए मंत्रियों को ‘संतरी’ बनाए रखने का आरोप लगाया. कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी और पंचायत चुनाव नतीजों पर भी निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:34 PM IST
हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर बड़ा हमला! बोले- ‘मंत्रियों को बना रखा है संतरी’

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