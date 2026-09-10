हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर बड़ा हमला! बोले- ‘मंत्रियों को बना रखा है संतरी’

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Shimla News/Ankush Dobhal: भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को सरकार में फैसले लेने की भूमिका देने के बजाय केवल ‘संतरी’ बनाकर रखा हुआ है. महाजन ने दावा किया कि सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भी अंदरखाने नाराज चल रहे हैं.
हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है. उनके मुताबिक सरकार के कार्यकाल में विकास की रफ्तार प्रभावित हुई है और हिमाचल को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेला जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कई फैसलों से आम जनता के साथ-साथ कर्मचारी, व्यापारी और युवा वर्ग भी परेशान हैं.
भाजपा सांसद ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक मामलों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस सरकार को ‘एफआईआर की सरकार’ करार देते हुए आरोप लगाया कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. महाजन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए.
महाजन ने हाल ही में हुए पंचायत चुनावों को भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का संदेश बताया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 11 पर भाजपा का कब्जा हुआ है. उनके अनुसार, शिमला जिले में कांग्रेस के मंत्री और विधायक होने के साथ बड़ी संख्या में सरकार के सलाहकार भी हैं, इसके बावजूद भाजपा समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुने गए.
उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद का परिणाम इस बात का संकेत है कि सरकार के प्रभाव के बावजूद जनता ने अलग राजनीतिक संदेश दिया है. भाजपा सांसद ने पंचायत चुनाव के नतीजों को कांग्रेस सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय बताया.