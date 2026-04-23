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राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने चंबा में दो पुस्तकों का किया विमोचन

Chamba News: कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. धर्मपाल मल्होत्रा और उनकी बेटी एडवोकेट Bhavna Malhotra ने सांसद हर्ष महाजन को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया. इसके बाद औपचारिक रूप से पुस्तकों का विमोचन किया गया.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:50 PM IST

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राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने चंबा में दो पुस्तकों का किया विमोचन

Chamba News(सोम प्रकाश भवेता): चंबा में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद Harsh Mahajan ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया. ये पुस्तकें चंबा के चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल Dr. Dharampal Malhotra द्वारा लिखी गई हैं, जो श्रीलंका में रामायण से जुड़ी स्वर्ण लंका पर आधारित शोध और यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती हैं.

कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. धर्मपाल मल्होत्रा और उनकी बेटी एडवोकेट Bhavna Malhotra ने सांसद हर्ष महाजन को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया. इसके बाद औपचारिक रूप से पुस्तकों का विमोचन किया गया.

इस अवसर पर डॉ. धर्मपाल मल्होत्रा ने अपनी पुस्तकों के विषय में विस्तार से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन किताबों में रामायण से जुड़े स्थलों, विशेष रूप से श्रीलंका में स्थित स्वर्ण लंका के संदर्भ में गहन शोध प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने कहा कि इस शोध के माध्यम से पाठकों को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी.

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सांसद हर्ष महाजन ने डॉ. मल्होत्रा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि इतने गहन अध्ययन और शोध के बाद इन पुस्तकों को तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि यह पुस्तकें ऐसे समय में सामने आई हैं जब पूरा देश Ayodhya Ram Mandir के प्रति विशेष आस्था और आकर्षण महसूस कर रहा है.

उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों के माध्यम से भगवान राम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक समझ को और मजबूती मिलेगी.

कार्यक्रम के दौरान चंबा के कई प्रतिष्ठित नागरिक और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे. आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने इस पहल की सराहना की.

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