/हिमाचल में भारी बारिश का असर, 200 सड़कें बंद; 45 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित

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Heavy Rain in Himachal Pradesh(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, प्रदेश में बारिश के कारण 200 सड़कें बंद, 45 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में सड़क बंद होने की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है।
12 अगस्त की शाम प्रदेश में 209 सड़कें बंद थीं, जो अब घटकर 200 रह गई हैं. वहीं, बाधित DTR की संख्या 19 से बढ़कर 45 हो गई है. इससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
चंबा, कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित
चंबा में 24 सड़कें बंद, 6 DTR और 13 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. हमीरपुर में 2 पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है. कांगड़ा में 5 और किन्नौर में 2 सड़कें बंद हैं. रिस्पा लिंक रोड जलस्तर बढ़ने के कारण, जबकि चारंग लिंक रोड शंकुई नाला में फ्लैश फ्लड के चलते बंद है. कुल्लू में सबसे ज्यादा 60 सड़कें बंद हैं. लाहौल-स्पीति में 3 सड़कें बंद होने की जानकारी सामने आई है.
मंडी में 64 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 1 DTR और 7 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. शिमला में 32 सड़कें बंद हैं, जबकि 3 DTR और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं.
सिरमौर में 35 DTR प्रभावित
सिरमौर में 6 सड़कें बंद हैं और 35 DTR प्रभावित हुए हैं. वहीं, सोलन में फिलहाल किसी सार्वजनिक उपयोगिता में बाधा की सूचना नहीं है. ऊना में 4 सड़कें बंद हैं.
बारिश के चलते कई संपर्क मार्गों पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है. प्रशासन और संबंधित विभाग बिजली, पेयजल और सड़क जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में सेवाओं को बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है.