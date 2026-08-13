/हिमाचल में भारी बारिश का असर, 200 सड़कें बंद; 45 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित

चंबा में 24 सड़कें बंद, 6 DTR और 13 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. हमीरपुर में 2 पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है. कांगड़ा में 5 और किन्नौर में 2 सड़कें बंद हैं. रिस्पा लिंक रोड जलस्तर बढ़ने के कारण, जबकि चारंग लिंक रोड शंकुई नाला में फ्लैश फ्लड के चलते बंद है. कुल्लू में सबसे ज्यादा 60 सड़कें बंद हैं. लाहौल-स्पीति में 3 सड़कें बंद होने की जानकारी सामने आई है.