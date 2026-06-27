गगरेट में अवैध पेड़ कटान और वन तस्करी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, डीएफओ से मांगा हलफनामा

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Gagret illegal Tree Felling News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना की गगरेट तहसील में कथित बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटान और वन उपज की तस्करी से जुड़े जनहित याचिका मामले की सुनवाई करते हुए वन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलए) को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. अदालत ने डीएफओ ऊना को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने तथा डीएसएलए ऊना के सचिव को गगरेट वन चेक पोस्ट का समय-समय पर निरीक्षण कर स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश 8 मार्च 2026 को प्राप्त एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान पारित किया. शिकायत के साथ जीपीएस टैग्ड तस्वीरें भी संलग्न थीं, जिनमें गगरेट के जंगलों से कटे हुए पेड़ों से लदे छोटे और बड़े ट्रक दिखाई दिए थे. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित विभाग को पहले भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही वीडियो बनाने वाले लोगों को एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी दी गई.
अदालत के समक्ष उपायुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया कि मोबाइल नंबर के उपयोगकर्ता और एक सोशल मीडिया पेज के प्रशासकों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत लोक उपद्रव फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. रिकॉर्ड में यह भी स्वीकार किया गया कि एनएच-03 पर हिमाचल-पंजाब सीमा स्थित गगरेट वन चेक पोस्ट वन उपज के आवागमन का प्रमुख मार्ग है. जीपीएस टैग्ड तस्वीरों में 28 फरवरी और 2 मार्च 2026 की सुबह 5:18 बजे से 6:40 बजे के बीच वाहन गुजरते दिखाई दिए, जिन्हें होशियारपुर की लकड़ी मंडी के लिए वैध वन उपज ले जाने वाला बताया गया.
रिकॉर्ड के अनुसार 69 वाहनों की जांच कर ट्रांजिट परमिट सत्यापित करने के बाद उन्हें जाने दिया गया, जबकि 149 वाहन अवैध वन उपज के परिवहन में शामिल पाए गए। इनमें से 102 वाहन अंब रेंज से जुड़े थे और देहरा वन मंडल ने अपने अधिकार क्षेत्र में 15 वाहनों को पकड़ा. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हिमाचल प्रदेश से कितनी वन उपज बाहर ले जाई जा रही है, वाहनों की आवाजाही का वास्तविक स्तर क्या है और किन प्रजातियों के पेड़ों को वैध बताकर बाहर भेजा जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है.