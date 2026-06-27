गगरेट में अवैध पेड़ कटान और वन तस्करी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, डीएफओ से मांगा हलफनामा

रिकॉर्ड के अनुसार 69 वाहनों की जांच कर ट्रांजिट परमिट सत्यापित करने के बाद उन्हें जाने दिया गया, जबकि 149 वाहन अवैध वन उपज के परिवहन में शामिल पाए गए। इनमें से 102 वाहन अंब रेंज से जुड़े थे और देहरा वन मंडल ने अपने अधिकार क्षेत्र में 15 वाहनों को पकड़ा. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हिमाचल प्रदेश से कितनी वन उपज बाहर ले जाई जा रही है, वाहनों की आवाजाही का वास्तविक स्तर क्या है और किन प्रजातियों के पेड़ों को वैध बताकर बाहर भेजा जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है.