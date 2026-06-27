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गगरेट में अवैध पेड़ कटान और वन तस्करी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, डीएफओ से मांगा हलफनामा

Gagret illegal Tree Felling News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना की गगरेट तहसील में कथित बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटान और वन उपज की तस्करी से जुड़े जनहित याचिका मामले की सुनवाई करते हुए वन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलए) को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:06 PM IST
गगरेट में अवैध पेड़ कटान और वन तस्करी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, डीएफओ से मांगा हलफनामा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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