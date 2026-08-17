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CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल में आएंगी 1000 ई और 200 हाइड्रोजन बसें, 5 साल में HRTC होगा आत्मनिर्भर

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने मंडी में 25 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की. सरकार का लक्ष्य 5 साल में HRTC को आत्मनिर्भर बनाना है. 1000 ई-बस और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदी जाएंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:32 PM IST
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल में आएंगी 1000 ई और 200 हाइड्रोजन बसें, 5 साल में HRTC होगा आत्मनिर्भर

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