/CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल में आएंगी 1000 ई और 200 हाइड्रोजन बसें, 5 साल में HRTC होगा आत्मनिर्भर

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए 25 नई टाइप-1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई. इन बस सेवाओं का शुभारंभ मंडी के पड्डल मैदान से किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को आत्मनिर्भर बनाना है. इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार करने के साथ-साथ निगम की परिचालन लागत को कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है.
HRTC के बेड़े में शामिल हुईं 297 नई इलेक्ट्रिक बसें
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए 297 नई टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं. ये बसें शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला और नगरोटा सहित कई क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं.
वहीं, कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है. इन क्षेत्रों में नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन भी शुरू कर दिया गया है.
एक चार्ज में 180 किलोमीटर तक की रेंज
मुख्यमंत्री ने बताया कि टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसों की निर्धारित ड्राइविंग रेंज 80 फीसदी स्टेट ऑफ चार्ज पर करीब 180 किलोमीटर है. उन्होंने कहा कि परिचालन के दौरान इन बसों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है.
उन्होंने बताया कि शिमला-चंडीगढ़ मार्ग पर एक बार चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिक बस करीब 270 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर रही है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी दूरी के अंतर-शहरी मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की उपयोगिता साबित होती है.
इलेक्ट्रिक बसों से 12-13 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत
मुख्यमंत्री के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से HRTC की परिचालन लागत में भी कमी आ रही है. डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ऊर्जा लागत में करीब 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है.
इससे निगम के ईंधन और परिचालन खर्च को कम करने में मदद मिल रही है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन की दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी इलेक्ट्रिक बसें अहम भूमिका निभा रही हैं.
सरकार दे रही हर साल 840 करोड़ रुपये का अनुदान
CM सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार HRTC को नई बसें उपलब्ध कराने के साथ हर साल करीब 840 करोड़ रुपये का अनुदान भी दे रही है. उन्होंने बताया कि निगम अपने संसाधनों से भी लगभग इतनी ही राशि की कमाई कर रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है.
1000 ई-बस और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार 1000 इलेक्ट्रिक बसें और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की योजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट में ‘ग्रीन हिमाचल’ की परिकल्पना रखी थी और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों के बढ़ते इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदेश में स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा और HRTC के प्रबंध निदेशक शिवम प्रताप सिंह शिमला में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे. मंडी में HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.