/CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल में आएंगी 1000 ई और 200 हाइड्रोजन बसें, 5 साल में HRTC होगा आत्मनिर्भर

1000 ई-बस और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार 1000 इलेक्ट्रिक बसें और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की योजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट में ‘ग्रीन हिमाचल’ की परिकल्पना रखी थी और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.