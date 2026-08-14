/हिमाचल में 1000 ई-बसों का बड़ा ऐलान! ₹1 करोड़ की बस पर ₹50 लाख सब्सिडी, 200 हाइड्रोजन बसें भी आएंगी

297 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य पहले ही पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने बजट में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का लक्ष्य रखा था, तब कई अधिकारियों को भी संदेह था कि यह योजना वास्तव में पूरी हो पाएगी या नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर अपना लक्ष्य पूरा किया है और अब बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है.