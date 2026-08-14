/हिमाचल में 1000 ई-बसों का बड़ा ऐलान! ₹1 करोड़ की बस पर ₹50 लाख सब्सिडी, 200 हाइड्रोजन बसें भी आएंगी

राज्य चुनें
Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवस्था को हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जबकि एचआरटीसी के बेड़े में 200 हाइड्रोजन बसें शामिल करने की भी योजना तैयार की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हमीरपुर बस स्टैंड से 35 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.
इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 लाख की सब्सिडी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है. सरकार की योजना के तहत जो बेरोजगार इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहते हैं, उन्हें 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
इसके अलावा बस के संचालन के लिए पात्र बेरोजगारों को सरकार की ओर से हर महीने 75 हजार रुपये की सहायता भी देने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की.
200 हाइड्रोजन बसें भी बेड़े में होंगी शामिल
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ हाइड्रोजन तकनीक को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 200 हाइड्रोजन बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है. इससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी.
एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को प्रदेश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में निगम के बेड़े में करीब 3000 बसें हैं. सरकार हर साल एचआरटीसी को करीब 800 करोड़ रुपये की ग्रांट देती है, जबकि निगम अपनी आय से भी 800 करोड़ रुपये से अधिक कमाता है.
उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में सरकार एचआरटीसी को कुल 8000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। साथ ही निगम को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक बसों से संचालन खर्च में बड़ी बचत
सुक्खू ने इलेक्ट्रिक और डीजल बसों के संचालन खर्च का अंतर बताते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बस करीब 38 रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से चलती है, जबकि डीजल बस का खर्च करीब 75 रुपये प्रति किलोमीटर आता है.
इस तरह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रति किलोमीटर खर्च में काफी कमी आएगी. सरकार का मानना है कि इससे एचआरटीसी के खर्च को कम करने और पर्यावरण संरक्षण, दोनों में मदद मिलेगी.
297 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य पहले ही पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने बजट में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का लक्ष्य रखा था, तब कई अधिकारियों को भी संदेह था कि यह योजना वास्तव में पूरी हो पाएगी या नहीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर अपना लक्ष्य पूरा किया है और अब बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि नई बसों की खरीद का खर्च सरकार वहन करेगी और आने वाले समय में हिमाचल का सार्वजनिक परिवहन सिस्टम अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा.