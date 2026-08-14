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हिमाचल में 1000 ई-बसों का बड़ा ऐलान! ₹1 करोड़ की बस पर ₹50 लाख सब्सिडी, 200 हाइड्रोजन बसें भी आएंगी

हिमाचल सरकार 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी. बेरोजगारों को ₹1 करोड़ की ई-बस पर ₹50 लाख सब्सिडी और ₹75 हजार मासिक सहायता मिलेगी. 200 हाइड्रोजन बसें भी एचआरटीसी में शामिल होंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:04 PM IST
हिमाचल में 1000 ई-बसों का बड़ा ऐलान! ₹1 करोड़ की बस पर ₹50 लाख सब्सिडी, 200 हाइड्रोजन बसें भी आएंगी

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