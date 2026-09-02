/हिमाचल में 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1500: CM सुक्खू

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में कई योजनाओं को तैयार कर धरातल पर उतारा गया है.
मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
2 अक्टूबर से शुरू होगी नई योजना
सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने जा रही है. योजना के तहत करीब 2 लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.
इसके साथ ही पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना में करीब 90 हजार ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.
प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर MSP
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि गेहूं पर 80 रुपये, मक्की पर 50 रुपये और कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पहली बार अदरक को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है और इसके लिए 30 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.
दूध के लिए भी समर्थन मूल्य
सीएम ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां दूध के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. सरकार किसानों से गाय का दूध 61 रुपये और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है.
विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख तक शिक्षा ऋण
मुख्यमंत्री ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को आसान बनाने के लिए डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है. इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है.
सरकार ने योजना की पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाई है. इसे 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है.
विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा योजना
सीएम सुक्खू ने कहा कि विधवा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है.
इसके तहत 18 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. वहीं, 18 से 27 वर्ष तक के बच्चों की प्रदेश और दूसरे राज्यों के सरकारी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है.
होम स्टे योजना में ब्याज अनुदान
मुख्यमंत्री ने बताया कि होम स्टे योजना के माध्यम से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 4%, शहरी क्षेत्रों में 3% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के लोगों की आर्थिकी मजबूत करना और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.