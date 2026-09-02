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हिमाचल में 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1500: CM सुक्खू

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने बताया कि 2 अक्टूबर से करीब 2 लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पात्र महिलाओं को ₹1500 मासिक मिलेंगे। जानें योजना की पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:17 PM IST
हिमाचल में 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1500: CM सुक्खू

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