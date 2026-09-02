/हिमाचल में 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1500: CM सुक्खू

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में कई योजनाओं को तैयार कर धरातल पर उतारा गया है.