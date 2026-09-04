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हिमाचल के 26 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026, शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान

Himachal Teacher Award 2026: हिमाचल प्रदेश के 26 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए चुना गया है. शिक्षक दिवस पर सम्मान, विजेताओं को ₹1 लाख तक का नकद पुरस्कार मिलेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:40 PM IST
हिमाचल के 26 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026, शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान

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