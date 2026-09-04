हिमाचल के 26 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026, शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 26 शिक्षकों और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा. राज्यपाल ने विद्यार्थियों की पढ़ाई में विशेष रुचि, बेहतर शैक्षणिक परिणाम और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए पुरस्कारों को मंजूरी दी है.
स्कूल शिक्षा विभाग से 21 शिक्षक चयनित
स्कूल शिक्षा विभाग की पुरस्कार सूची में कुल 21 शिक्षक और प्रधानाचार्य शामिल हैं. सामान्य और विशेष श्रेणी में विभिन्न जिलों से शिक्षकों का चयन किया गया है.
सामान्य श्रेणी में कांगड़ा से तिलक राज, किन्नौर से अजय कुमार, किरण कुमार, राकेश कुमार, संजय कुमार नेगी, मनोज कुमार और इंदर प्रकाश, बिलासपुर से जगदीश कुमार, मंडी से रोहन लाल, हमीरपुर से राकेश सिंह और पूर्णिमा कुमारी, लाहौल-स्पीति से खेचोक जांगपो, शिमला से चमन लाल और लोकिंदर सिंह तथा सिरमौर से शृष्टि शर्मा को चुना गया है.
विशेष श्रेणी में सोलन से रोशनी देवी, शिमला से सरिका आहूजा, बलवंत झौटा और वीरेंद्र चौहान, बिलासपुर से स्नेह लता तथा मंडी से ललित कुमार को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है.
चयनित शिक्षकों में लेक्चरर, डीएम, डीपीई, पीईटी, टीजीटी, जेबीटी, सीएचटी और प्रधानाचार्य स्तर के शिक्षक शामिल हैं.
कॉलेज वर्ग में 5 शिक्षकों का चयन
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज वर्ग के लिए 5 शिक्षकों का चयन किया गया है. इनमें दो कॉलेज प्राचार्य और तीन सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं. उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 1 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी.
कॉलेज प्रिंसिपल वर्ग में डॉ. पंकज बसोतिया, प्रिंसिपल जीडीसी रामपुर और डॉ. हरबंस लाल शर्मा, प्रिंसिपल जीडीसी जुखाला, बिलासपुर को चुना गया है.
वहीं, कॉलेज फैकल्टी वर्ग में डॉ. संजीत सिंह ठाकुर, डॉ. प्रशांत रमन रवि और रवि कांत का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है.
नवाचार और आईटी के इस्तेमाल को मिला महत्व
राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 के चयन में शिक्षण में नवाचार, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, आईटी के प्रभावी उपयोग और शिक्षा में सुधार जैसे मानकों को विशेष महत्व दिया गया.
चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने की तैयारी है. राज्य सरकार ने इस बार पुरस्कार विजेताओं को सेवा विस्तार देने के बजाय एक लाख रुपये तक का नकद सम्मान देने का निर्णय लिया है.