हिमाचल के 26 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026, शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान

सामान्य श्रेणी में कांगड़ा से तिलक राज, किन्नौर से अजय कुमार, किरण कुमार, राकेश कुमार, संजय कुमार नेगी, मनोज कुमार और इंदर प्रकाश, बिलासपुर से जगदीश कुमार, मंडी से रोहन लाल, हमीरपुर से राकेश सिंह और पूर्णिमा कुमारी, लाहौल-स्पीति से खेचोक जांगपो, शिमला से चमन लाल और लोकिंदर सिंह तथा सिरमौर से शृष्टि शर्मा को चुना गया है.