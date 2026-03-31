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हिमाचल को 3920 करोड़ की बड़ी सौगात! भाजपा ने जताया आभार; टैक्स मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान

प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल को 3920 करोड़ रुपये की राशि मिली है. भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्र का आभार जताया, वहीं एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल कीमतों को लेकर 9-11 अप्रैल तक प्रदर्शन का ऐलान किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:09 PM IST

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हिमाचल को 3920 करोड़ की बड़ी सौगात! भाजपा ने जताया आभार; टैक्स मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान

Nahan News: हिमाचल प्रदेश को ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के तहत केंद्र सरकार से 3920 करोड़ रुपये की राशि मिली है. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्र का आभार जताते हुए इसे राज्य के विकास के लिए बड़ी राहत बताया है.

विकास को मिलेगी रफ्तार
नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि बजट पारित होने से पहले मिली इस राशि से राज्य का कुल बजट करीब 54 हजार करोड़ से बढ़कर लगभग 58 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

केंद्र से लगातार मिल रही मदद
भाजपा नेता ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से लगातार आर्थिक सहयोग मिलता रहा है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली है.

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प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
डॉ. बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए एंट्री टैक्स बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि इन फैसलों से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

सड़कों पर उतरेगी भाजपा
भाजपा ने इन मुद्दों के खिलाफ 9 से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. पार्टी ने सरकार से मांग की है कि एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी और ईंधन कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए.

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