जापान जाएंगे हिमाचल के 44 मेधावी इंजीनियरिंग छात्र, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी

युवाओं को वैश्विक तकनीक से जोड़ना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हिमाचल के युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें नई वैश्विक तकनीक, रिसर्च और आधुनिक कार्य संस्कृति से जोड़ना है. ऐसे एक्सपोजर टूर से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों को समझने और अपने करियर के लिए नए अवसर तलाशने में मदद मिलेगी.