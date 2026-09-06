जापान जाएंगे हिमाचल के 44 मेधावी इंजीनियरिंग छात्र, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के 44 मेधावी बीटेक छात्रों को जापान की तकनीक, अनुशासन और कार्य संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को छात्रों से वर्चुअली संवाद कर उन्हें जापान एक्सपोजर टूर के लिए रवाना किया.
यह शैक्षणिक दौरा 6 से 12 सितंबर तक चलेगा. इसमें हिमाचल के 24 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं. करीब 650 आवेदनों में से मेरिट के आधार पर इन 44 विद्यार्थियों का चयन किया गया है.
स्पेस टेक्नोलॉजी से रोबोटिक्स तक मिलेगा एक्सपोजर
दौरे के दौरान छात्र टोक्यो से ओसाका तक जापान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और इंडस्ट्रीज का भ्रमण करेंगे. उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा.
छात्र टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, JAXA स्पेस सेंटर और साइबरडाइन रोबोटिक्स स्टूडियो समेत जापान की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का दौरा करेंगे.
युवाओं को वैश्विक तकनीक से जोड़ना सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हिमाचल के युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें नई वैश्विक तकनीक, रिसर्च और आधुनिक कार्य संस्कृति से जोड़ना है. ऐसे एक्सपोजर टूर से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों को समझने और अपने करियर के लिए नए अवसर तलाशने में मदद मिलेगी.
उन्होंने बताया कि इसी दिशा में मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है.