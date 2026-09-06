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जापान जाएंगे हिमाचल के 44 मेधावी इंजीनियरिंग छात्र, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के 44 मेधावी बीटेक छात्र 6 से 12 सितंबर तक जापान एक्सपोजर टूर पर जाएंगे. छात्र JAXA, यूनिवर्सिटी और प्रमुख इंडस्ट्रीज का दौरा करेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 06, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:20 PM IST
जापान जाएंगे हिमाचल के 44 मेधावी इंजीनियरिंग छात्र, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी

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