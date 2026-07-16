/हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला MRI मशीनें, 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा- CM सुक्खू

बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की भर्ती की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही सभी सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.