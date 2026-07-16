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हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला MRI मशीनें, 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा- CM सुक्खू

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 8 अस्पतालों में 1.5 टेस्ला MRI, 5 अस्पतालों में डिजिटल मैमोग्राफी, मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI और 256-स्लाइस CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:31 PM IST
हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला MRI मशीनें, 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा- CM सुक्खू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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