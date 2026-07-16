/हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला MRI मशीनें, 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा- CM सुक्खू

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों और सभी सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है, ताकि लोगों को घर के नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला अस्पताल लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के तहत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना और सोलन, जिला अस्पताल किन्नौर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और पालमपुर में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें भी लगाई जा रही हैं, जिससे विशेषज्ञ जांच और उपचार की सुविधाएं और बेहतर होंगी.
उन्होंने कहा कि नैदानिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल नाहन और हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सोलन और धर्मशाला में डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें भी स्थापित की जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 42 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इन मशीनों का उपयोग दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जांच, छाती की जांच और टीबी की शीघ्र पहचान के लिए किया जाएगा, ताकि समय पर उपचार सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना, आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में 256-स्लाइस हाई-एंड सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल एक्स-रे और 4डी अल्ट्रासाउंड मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की भर्ती की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही सभी सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.