Add Zee Business As A Preferred Source
App

2 अगस्त से हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा AAP का सदस्यता अभियान

Himachal Politics News: हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2 अगस्त से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान शुरू करेगी.घर-घर जाकर नए सदस्य बनाए जाएंगे और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर रहेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:55 AM IST
2 अगस्त से हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा AAP का सदस्यता अभियान

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀ 2.91 ਲੱਖ ML ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ
Kapurthala news58 min ago
2
Kapurthala news1 hr ago
3
punjab weather2 hrs ago
4
ajj da hukamnama3 hrs ago
5
Patran NewsJul 30