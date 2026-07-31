2 अगस्त से हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा AAP का सदस्यता अभियान

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Himachal Politics News: हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2 अगस्त से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान शुरू करेगी.घर-घर जाकर नए सदस्य बनाए जाएंगे और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर रहेगा.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने संगठन विस्तार की तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करेगी. इसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का प्रयास करेंगे.
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजेश चानना ने बताया कि सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ना और चुनाव से पहले संगठन को मजबूत बनाना है.
डॉ. चानना ने कहा कि अभियान के दौरान कार्यकर्ता पंजाब सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएंगे. साथ ही पार्टी प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति का संदेश देने का प्रयास करेगी.
उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों को भी जनता के बीच उठाएगी और सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेगी.
पार्टी का कहना है कि सदस्यता अभियान हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा, ताकि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा सके और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का जनाधार बढ़ाया जा सके.