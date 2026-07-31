2 अगस्त से हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा AAP का सदस्यता अभियान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने संगठन विस्तार की तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करेगी. इसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का प्रयास करेंगे.