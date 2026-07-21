हिमाचल के एआईटीपी टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक चला सकेंगे वाहन

टैक्सी संचालकों का घटेगा आर्थिक बोझ

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों पर नया वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव कम होगा. इससे उनके रोजगार को स्थिरता मिलेगी और पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में परिवहन सेवाएं भी बेहतर होंगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनकी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी.