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हिमाचल के एआईटीपी टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक चला सकेंगे वाहन

हिमाचल के ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने AITP वाहनों की परिचालन अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है. जानें नए नियम और पात्रता की पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:53 PM IST
हिमाचल के एआईटीपी टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक चला सकेंगे वाहन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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