हिमाचल के एआईटीपी टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक चला सकेंगे वाहन

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने एआईटीपी वाहनों की परिचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों टैक्सी संचालकों को सीधा लाभ मिलेगा और पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी.
उन्होंने बताया कि हिमाचल जैसे पर्यटन आधारित राज्य में बड़ी संख्या में परिवार टैक्सी व्यवसाय पर निर्भर हैं. टैक्सी ऑपरेटर लंबे समय से वाहनों की परिचालन अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे प्रदेश सरकार ने लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया.
केंद्र सरकार ने किया नियमों में संशोधन
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए एआईटीपी वाहनों की अधिकतम परिचालन अवधि 15 वर्ष कर दी.
उन्होंने कहा कि संशोधित नियम लागू होने के बाद हिमाचल सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं. परिवहन विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी अधिसूचित कर दी है, ताकि पात्र वाहन मालिकों को इसका लाभ आसानी से मिल सके.
इन शर्तों के साथ मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत 15 वर्ष से कम पुराने पंजीकृत एआईटीपी वाहन निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण-पत्र और सभी सरकारी शुल्क जमा होने चाहिए. साथ ही अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा.
टैक्सी संचालकों का घटेगा आर्थिक बोझ
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों पर नया वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव कम होगा. इससे उनके रोजगार को स्थिरता मिलेगी और पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में परिवहन सेवाएं भी बेहतर होंगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनकी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी.