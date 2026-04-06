शिमला में 108-102 कर्मचारियों की हड़ताल: 132 घंटे तक ठप रहेंगी सेवाएं, एम्बुलेंस सिस्टम प्रभावित

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है. 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेशभर में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

5 से 11 अप्रैल तक 132 घंटे की हड़ताल

कर्मचारियों की यह हड़ताल 5 अप्रैल रात 8 बजे से शुरू होकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी. सीटू के बैनर तले हो रही इस राज्यव्यापी हड़ताल के चलते एम्बुलेंस सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा है.

सेवाएं प्रभावित, मरीजों को हो रही परेशानी

हड़ताल के कारण कई जगहों पर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आपातकालीन हालात में समय पर एम्बुलेंस न मिलने की चिंता भी बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों के आरोप: शोषण और नियमों की अनदेखी

यूनियन का आरोप है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मेडस्वान फाउंडेशन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों—पायलट, कैप्टन और ईएमटी—का लंबे समय से शोषण हो रहा है.

-न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा

-12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं

-श्रम कानूनों और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

कोर्ट के आदेश भी बेअसर

कर्मचारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, लेबर कोर्ट और श्रम विभाग के निर्देशों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. मांग उठाने पर मानसिक दबाव, ट्रांसफर या नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं.

EPF-ESI में गड़बड़ी, हर महीने नुकसान का दावा

यूनियन ने EPF और ESI में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है. कर्मचारियों के मुताबिक, दोनों का हिस्सा उन्हीं की सैलरी से काटा जा रहा है, जिससे हर महीने करीब 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा छुट्टियों और बेसिक वेतन को लेकर भी गंभीर शिकायतें हैं.

चेतावनी: मांगें पूरी न हुईं तो होगा बड़ा आंदोलन

कर्मचारियों ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे.